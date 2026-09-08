ООН опасается угрозы ИИ человечеству

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность тем, что искусственный интеллект (ИИ) может создать угрозу для человечества, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

«Развитие ИИ может представлять риск для существования человечества», - заявил он на открытии в Женеве 63-й сессии Совета по правам человека.

По его словам, в современном мире в руках всего нескольких людей "сосредоточена практически безграничная власть над ИИ".

Тюрк призвал к "полномасштабным усилиям, чтобы гарантировать безопасность ИИ, пока не стало слишком поздно". Он считает, что страны, обладающие ИИ-технологиями, и страны, участвующие в цепи поставок, должны договориться о "красных линиях" в области ИИ.