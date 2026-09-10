ИИ сократил сроки радиологического скрининга с 30 до 3 дней

Скриншот с видео пресс-службы правительства

Система централизованных радиологических исследований уже охватывает государственные медорганизации в 15 регионах и используется для раннего выявления рака легких и молочной железы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Выявляемость рака молочной железы увеличилась до 32%, срок проведения скрининговых программ сократился с 30 до 3 дней. Количество исследований выросло в 4 раза, а время работы радиолога с одним исследованием сократилось с 40 до 10 минут», – сообщил представитель WDSOFT Ерлан Жанибеков.

ИИ применяется и в эндоскопии. Во время колоноскопии система помогает врачу замечать эпителиальные образования, которые могут быть пропущены при визуальном осмотре.