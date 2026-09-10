Бектенов ознакомился с ИИ-решениями в области здравоохранения

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание с руководством министерств здравоохранения, искусственного интеллекта и цифрового развития, а также представителями отечественных IT-компаний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Рассмотрен ход исполнения поручений Главы государства по цифровизации сферы здравоохранения, данных в Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». В частности, руководитель Правительства ознакомился с элементами новой системы мониторинга качества и объема медицинских услуг с применением технологий ИИ.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова доложила о темпах работ по переходу от 23 разрозненных систем к единой экосистеме e-Densaulyq. На сегодня оцифровано свыше 21 тыс. медорганизаций, 221 тыс. единиц медтехники и данные 257 тыс. медработников. В результате объединения данных и усиления контроля из медицинской системы исключено 400 тыс. неактуальных карт пациентов, связанных с 1,4 млн рецептов, что позволило предотвратить расходы на 31 млрд теңге. Необоснованное потребление медицинских услуг снижено на 7,1%, или порядка 7 млрд теңге, при этом в 3,5 раза повысилась эффективность выявления ошибок.

По поручению Президента создается Единая государственная медицинская информационная система, которая должна объединить все разрозненные частные системы в одну и стать единым рабочим инструментом врача. Уже объединены 7 из 12 систем Министерства: данные теперь вводятся один раз, документы формируются автоматически. Это позволило сократить время врача на ввод информации на 40%. В Едином хранилище медицинских данных объединена информация из 12 частных мединформсистем, реестров и справочников и обеспечена интеграция с более чем 50 системами госорганов. Накопленные с 2012 года данные с 1 июля текущего года используются для оплаты медпомощи на основе автоматического форматно-логического контроля.

По данным Минздрава, за счет цифрового контроля выявлено отсутствие лицензий на осуществление медицинской деятельности в 38 медорганизациях. В отношении 27 из них деятельность приостановлена. Кроме того, 2 188 медработников временно отстранены от работы в связи с истечением срока действия сертификатов. В целом, интеграция информсистем позволяет фильтровать и не допускать оплату фиктивных услуг. В частности, медобслуживание умерших людей, работу врача одновременно в разных медучреждениях различных регионов, приписки, и др. 

Сформирован единый цифровой профиль гражданина, в котором медицинские данные сохраняются независимо от места проживания и прикрепления. Онлайн-записью к врачу воспользовались 5,6 млн человек. С 1 января 2027 года планируется запуск автоматических уведомлений о прохождении скринингов. К примеру, в результате интеграции систем здравоохранения и органов внутренних дел выявляются медицинские противопоказания к управлению транспортом. На сегодня уже приостановлено действие около 10 тыс. водительских удостоверений.

В сфере лекарственного обеспечения доложено о функционировании системы маркировки и прослеживаемости препаратов. На сегодня промаркировано более 1 млрд упаковок. Мониторинг охватывает 3 тыс. наименований лекарственных средств. По 1 595 препаратам (52%) цены остаются стабильными. По 800 наименованиям (26%) зафиксировано снижение стоимости. Обеспечен совокупный экономический эффект в размере 42,5 млрд теңге. В рамках масштабирования с 1 сентября т.г. система маркировки внедрена для биологически активных добавок (БАДов).

В ходе совещания представлены цифровые решения и проекты с элементами ИИ. 

Проект «Холодовая цепь» предназначен для автоматизированного контроля условий хранения и транспортировки вакцин – от склада до медорганизации. Температурные датчики отслеживают условия хранения, а GPS-мониторинг – перевозку иммунопрепаратов. Пилот проведен в 2025 году в Карагандинской области. С 1 октября т.г. начнется поэтапное внедрение проекта по всей стране. Система охватит более 3,5 тыс. объектов и 800 единиц специализированного транспорта во всех регионах страны.

Для обеспечения безопасности медицинских работников на базе решений АО «Казахтелеком» внедряются смарт-видеожетоны. Устройства позволяют фиксировать тревожные события, оценивать обстановку и в случае нападения или угрозы со стороны пациентов автоматически передают сигнал в Центр оперативного управления Департамента полиции для незамедлительного выезда ближайшего патруля. Проект на данный момент запущен в двух регионах – г. Шымкенте и Жамбылской области. Планируется завершить внедрение до конца этого года. Охват жетонами составит 2,1 тыс. бригад скорой помощи и свыше 3,8 тыс. медработников. 

Система видеоаналитики и кнопки SOS в стационарах является комплексным решением для приемных покоев и предусматривает установку «умных» камер для выявления агрессии в отношении медперсонала. Информация оперативно передается в Департамент полиции, медицинский ситуационный центр и службу охраны учреждения. Дополнительно устанавливаются кнопки SOS, с помощью которых граждане могут самостоятельно вызвать патруль. Сейчас система внедряется в городах Астане, Шымкенте и Жамбылской области. 

По линии дистанционной помощи внедрены решения цифровой телемедицины, обеспечивающие удаленные консультации специалистов для жителей отдаленных районов. С начала года проведено более 1 млн телеконсультаций, дистанционные медицинские услуги получили свыше 2,1 млн человек, 39% из них – жители села. Проект охватывает 655 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в селах, 72 учреждения уголовно-исполнительной системы. С 1 сентября т.г. телемедицина внедряется при профосмотрах школьников. Планируется охватить около 8 тыс. школ. В дистанционном формате уже доступны ЭКГ, экспресс-анализы и обследования с использованием цифровых медицинских приборов, перечень расширяется за счет УЗИ, офтальмоскопии и других исследований.

Централизованная телерадиология с использованием ИИ связывает свыше 400 медучреждений по всей стране. Алгоритмы ИИ позволяют анализировать снимки КТ, МРТ и маммографии, сокращая время диагностики более чем в 4 раза и увеличивая выявляемость патологий на ранних стадиях на 32,2%.

Единая система медицинских коммуникаций на базе ИИ AKYLMED.AI внедряется для круглосуточной онлайн-записи пациентов, автоматического приглашения на скрининги и профилактические осмотры, а также сбора обратной связи о качестве приема. Использование AI-помощников позволило снизить уровень неявок в поликлиники почти в три раза и существенно уменьшить нагрузку на регистратуры.

По итогам совещания Премьер-министр отметил, что создание единого цифрового контура здравоохранения имеет стратегическое значение и должно повысить эффективность и доступность медицинской помощи. 

«Президент определил четкую цель: мы должны уйти от разрозненных информсистем и создать единый цифровой контур здравоохранения. Мы видим, что уже есть решения и технологии, позволяющие эту задачу реализовать. Теперь важно довести начатую работу до конца. Все системы должны быть объединены, данные – доступны и актуальны, эффективные ИИ-решения – масштабированы на всю отрасль и регионы. Мы должны получить практическую отдачу: качественные медицинские услуги, оптимизация расходов, устранение административных барьеров. Тотальная цифровизация дает возможность совершенствовать систему, повышая эффективность услуг для граждан», — подчеркнул Олжас Бектенов.

#здравоохранение #технологии #ИИ

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