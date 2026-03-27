Один из них уже доставлен на шахту «Шахтинская». Сейчас агрегат проходит тестирование при техническом сопровождении представителей завода-производителя. После контрольной сборки и испытаний на поверхности комбайн разберут, спустят под землю и смонтируют в забое.

Отметим, что проходческий комбайн КП-21 – детище Копейского машиностроительного завода (Челябинская область, РФ). Угледобывающий агрегат начали производить в 2000 году. Горная машина предназначена для проходки подготовительных выработок, тоннелей и штреков, по которым затем транспортируется уголь и оборудование, а также происходит вентиляция шахты.

Вес комбайна – 46 тонн. Он способен двигаться со скоростью до девяти метров в минуту и поз­воляет проводить выработки высотой до 5,5 метра. Машина приспособлена для эксплуатации в шахтах, где существует опасность выделения больших объемов метана.

Главное преимущество комбайна КП-21 – наличие системы дистанционного управления и цифрового мониторинга. Благодаря ей шахтер может управлять машиной на расстоянии. Таким образом обеспечивается безопас­ность человека. Информация о работе основных узлов отображается на дисплее, позволяя контро­лировать техническое состоя­ние агрегата.

– Машина оснащена датчиками и системой передачи данных, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать параметры ее работы, – отмечает заместитель главного инженера шахты «Шахтинская» Сергей Солохин. – С поверхности можно удаленно контролировать работу всех систем агрегата, уровни жидкостей, режимы работы и другие параметры. Информация о состоя­нии оборудования передается по Wi-Fi на пульт диспетчера шахты. За процессом могут наблюдать и специалисты диспетчерско-аналитического центра компании Karaganda komir.

Ранее в рамках программы модернизации шахт началась закупка 70 мощных буровых установок Super Turbo Bolter, предназначенных для проходки и крепления подземных выработок. Они сконструированы с учетом технологии безударного вращательного бурения пород кровли, что способствует ускорению производственного процесса и повышению уровня промышленной безопасности. Производитель этих анкероустановщиков – карагандинское предприятие «Минова Казахстан».

Добавим: инвестор в лице АО «Qarmet» планирует вложить в модернизацию своих угледобывающих предприятий около 500 млн долларов.