Запустить E-Saraptama планируется уже в следующем месяце
В рамках модернизации судебно-медицинской экспертизы и снижения влияния человеческого фактора в Казахстане внедряется обновленная информационная система Е-Saraptama, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства
Ее новшество в том, что в платформу планируется интегрировать технологию искусственного интеллекта, применение которой позволит автоматизировать рутинные процессы, минимизируя субъективность при установлении тяжести травмы и других ключевых параметров.
Запустить E-Saraptama планируется уже в следующем месяце.
«Эта система исключает ошибки, минимизирует человеческий фактор и коррупционные риски. Если раньше надо было описывать все в ручную, то теперь на 3D модели можно выбрать область повреждения и мы сразу видим анатомическую локализацию. Выводы мы будем формировать в автоматическом режиме. То есть мы исключаем субъективный фактор при описании телесных повреждений. В дальнейшем мы это будем масштабировать на остальные виды исследований», — рассказал Алан Тленчиев.