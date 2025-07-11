Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках модернизации судебно-медицинской экспертизы и снижения влияния человеческого фактора в Казахстане внедряется обновленная информационная система Е-Saraptama, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Ее новшество в том, что в платформу планируется интегрировать технологию искусственного интеллекта, применение которой позволит автоматизировать рутинные процессы, минимизируя субъективность при установлении тяжести травмы и других ключевых параметров.

Запустить E-Saraptama планируется уже в следующем месяце.