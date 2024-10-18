Илон Маск не поехал на деловой ужин в Осло из-за его «дороговизны»

Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Основатель SpaceX и Tesla, по версии Forbes, является богатейшим человеком в мире с состоянием в $247,5 млрд

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Маск отказался ехать в Осло на ужин к норвежскому бизнесмену, заявив, что для него это будет «сложно и дорого», передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

Американский предприниматель Илон Маск отказался приехать в Осло на ужин к руководителю норвежского нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николаю Тангену, сославшись на дороговизну визита. Об этом пишет норвежский портал E24 со ссылкой на директора по коммуникациям организации Марту Скаар.

Сначала бизнесмен заинтересовался приглашением, но затем сообщил, что не сможет присутствовать на ужине.

«Он сказал, что для него это будет сложно и дорого», — отметила Скаар.

Как пишет E24, отношения между Маском и Тангеном испортились в июне.

Состояние Маска оценивается в $247,5 млрд. По версии Forbes, в 2024 году он остается самым богатым человеком в мире. В 2023 году он увеличил свой капитал до $234 млрд и возглавил рейтинг богатейших людей по версии Bloomberg.

 

#ИлонМаск #Тесла #ужин #Осло

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