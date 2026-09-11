Американцы заняли весь топ-10 в рейтинге миллиардеров

США,Lifestyle
Айман Аманжолова
корреспондент

Граждане США впервые заняли все первые 10 мест в рейтинге миллиардеров, по версии Bloomberg. Рейтинг опубликован 11 сентября на сайте агентства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Французский магнат Бернар Арно выбыл из десятки, уступив место Уоррену Баффету с состоянием $144 млрд. Первое место занял Илон Маск ($919 млрд), второе — Ларри Пейдж ($286 млрд), третье — Джефф Безос ($274 млрд).

Далее идут Сергей Брин ($266 млрд), Майкл Делл ($245 млрд), Марк Цукерберг ($229 млрд), Ларри Эллисон ($208 млрд), Дженсен Хуанг ($181 млрд) и Стив Балмер ($172 млрд).

Аналитическая компания Altrata сообщила, что количество долларовых миллиардеров в мире в 2025 году увеличилось на 8,2%, до рекордных 3,795 тыс. ИИ-бум спровоцировал рекордный за пять лет рост мирового капитала.

Совокупное благосостояние богатейших людей планеты достигло $15,1 трлн, прирост составил 12,8%. На вершине глобального рейтинга сформировалась группа из 29 мультимиллиардеров с капиталом от $50 млрд у каждого.

#рейтинг #США #миллиардер

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