Илон Маск стал первым человеком с состоянием 500 млрд долларов

В мире
106
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Предыдущий рекорд также принадлежит Маску - в декабре прошлого года он стал первым человеком, чье состояние превысило $400 млрд

Фото: ALI HAIDER / TASS

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком, чье состояние достигло $500 млрд. Об этом сообщил журнал Forbes, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Издание отмечает, что в 15:30 по времени восточного побережья США (01:30 по Астане) состояние руководителя компаний Tesla и SpaceX, владельца социальной сети X и нейротехнологической компании Neuralink достигло $500 млрд. По оценкам Forbes, на 02:15 по времени Астаны состояние Маска увеличилось до $500,5 млрд.

Журнал объясняет рост состояния Маска его решением отойти от руководства ведомством по повышению эффективности работы американского правительства и сфокусироваться на бизнесе.

Маск занимает первое место в рейтинге миллиардеров Forbes. За ним идут председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон ($351,6 млрд), сооснователь корпорации Meta Марк Цукерберг ($246,1 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($233,2 млрд) и сооснователь Google Ларри Пейдж ($204,6 млрд).

Предыдущий рекорд также принадлежит Маску - в декабре прошлого года он стал первым человеком, чье состояние превысило $400 млрд.

 

#рейтинг #рекорд #миллиардер #Илон Маск

Популярное

Все
Треть урожая ушла под снег
Томография для артефактов
Новые вызовы и новые возможности
Регион делает ставку на туризм
Меняя подходы к глобальному диалогу
Маленькая империя для больших начинаний
Объединенные творчеством
В учеников надо верить!
Сердце отдаю детям
Итоги встречи с «Реалом»
Сделать правильный выбор
Почему люди верят фейкам и мошенникам?
Безопасный транзит и борьба с преступностью
Искусственный интеллект в образовании: возможности и вызовы
Эстафета чистоты от Алматы до Кызылорды
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
Ориентиры для модернизации страны
Хранитель народной мудрости
Будни уникального путепровода
Вклад педагогов в процветание республики бесценен
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Борьба с наркоманией дает результаты
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
А я и здесь не промолчала
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Аида Балаева встретилась с министром культуры Франции
В Шымкенте строят канал Каусар
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
День труда
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Количество сверхбогачей стремительно растет в мире
Президент Кыргызстана предлагает ввести смертную казнь за п…
Разрушительное землетрясение на Филиппинах унесло жизни дес…
Около 70 судов застряли на Босфоре

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]