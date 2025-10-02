Предыдущий рекорд также принадлежит Маску - в декабре прошлого года он стал первым человеком, чье состояние превысило $400 млрд

Фото: ALI HAIDER / TASS

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком, чье состояние достигло $500 млрд. Об этом сообщил журнал Forbes, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Издание отмечает, что в 15:30 по времени восточного побережья США (01:30 по Астане) состояние руководителя компаний Tesla и SpaceX, владельца социальной сети X и нейротехнологической компании Neuralink достигло $500 млрд. По оценкам Forbes, на 02:15 по времени Астаны состояние Маска увеличилось до $500,5 млрд.

Журнал объясняет рост состояния Маска его решением отойти от руководства ведомством по повышению эффективности работы американского правительства и сфокусироваться на бизнесе.

Маск занимает первое место в рейтинге миллиардеров Forbes. За ним идут председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон ($351,6 млрд), сооснователь корпорации Meta Марк Цукерберг ($246,1 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($233,2 млрд) и сооснователь Google Ларри Пейдж ($204,6 млрд).

Предыдущий рекорд также принадлежит Маску - в декабре прошлого года он стал первым человеком, чье состояние превысило $400 млрд.