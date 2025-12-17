Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $600 млрд

Lifestyle
106
Айман Аманжолова
корреспондент

В октябре он также был первым в истории, чье состояние достигло $500 млрд

Фото: Mario Anzuoni, Reuters

Основатель SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние составило $600 млрд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Как пишет Forbes, Маск сделал еще один гигантский шаг к тому, чтобы стать первым триллионером в мире. В середине декабря основанная им SpaceX привела оценку своей стоимости в $800 млрд (в августе было $400 млрд), сообщили Forbes двое инвесторов. Об этом также ранее писал Bloomberg. Оценка приводилась перед планируемым в 2026 году IPO SpaceX. Размещение акций может стать крупнейшим в истории, отмечало агентство.

Приведенная оценка увеличила состояние Маска, которому принадлежит примерно 42% акций SpaceX, на $168 млрд — до примерно $677 млрд, указано в заметке.

Даже без проведения IPO, которая, вероятно, сделала бы Маска триллионером, доля бизнесмена в SpaceX, оцениваемая в $336 млрд, сейчас является его самым ценным активом, пишет Forbes. В то же время 12-процентная доля в Tesla оценивается в $197 млрд. Кроме того, компания xAI Holdings (развивает чат-бот Grok на основе ИИ) Маска уже ведет переговоры о привлечении новых инвестиций при оценке стоимости в $230 млрд. Это более чем вдвое превышает оценку в $113 млрд, которую Маск приводил, когда основал компанию.

В 2024 году аналитическая группа Informa Connect Academy предсказывала, что к 2027 году Маск может стать первым в истории долларовым триллионером. Специалисты обосновали свою оценку тем, что состояние Маска в среднем росло на 110% в год. Бизнесмен впервые возглавил рейтинг самых богатых людей планеты по версии Forbes в 2021 году. Тогда он сместил с первой позиции основателя Amazon Джеффа Безоса. Журнал оценивал состояние Маска в этот момент в $271,3 млрд.

#рейтинг #рекорд #миллиардер #Илон Маск

Популярное

Все
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $600 млрд
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
В тройке лидеров
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Завершен второй этап строительства проспекта
Итоги большого общественного пути
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Первая победа
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Хоккеиста осудили на 3 года за смерть вратаря молодежной команды в ВКО
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Следим за финалом, ожидаем побед
Казахстан построит транспортно-логистический терминал в иранском порту Шахид Раджаи
Волки все ближе к селу
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

В Турции запретили отелям копировать данные туристов
В США запустили сайт по продаже «Золотой карты Трампа»
Бюджет Японии получил $833 млн от граждан без наследников
Совокупное состояние богачей достигло $15,8 трлн

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]