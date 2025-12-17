В октябре он также был первым в истории, чье состояние достигло $500 млрд

Фото: Mario Anzuoni, Reuters

Основатель SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние составило $600 млрд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Как пишет Forbes, Маск сделал еще один гигантский шаг к тому, чтобы стать первым триллионером в мире. В середине декабря основанная им SpaceX привела оценку своей стоимости в $800 млрд (в августе было $400 млрд), сообщили Forbes двое инвесторов. Об этом также ранее писал Bloomberg. Оценка приводилась перед планируемым в 2026 году IPO SpaceX. Размещение акций может стать крупнейшим в истории, отмечало агентство.

Приведенная оценка увеличила состояние Маска, которому принадлежит примерно 42% акций SpaceX, на $168 млрд — до примерно $677 млрд, указано в заметке.

Даже без проведения IPO, которая, вероятно, сделала бы Маска триллионером, доля бизнесмена в SpaceX, оцениваемая в $336 млрд, сейчас является его самым ценным активом, пишет Forbes. В то же время 12-процентная доля в Tesla оценивается в $197 млрд. Кроме того, компания xAI Holdings (развивает чат-бот Grok на основе ИИ) Маска уже ведет переговоры о привлечении новых инвестиций при оценке стоимости в $230 млрд. Это более чем вдвое превышает оценку в $113 млрд, которую Маск приводил, когда основал компанию.

В 2024 году аналитическая группа Informa Connect Academy предсказывала, что к 2027 году Маск может стать первым в истории долларовым триллионером. Специалисты обосновали свою оценку тем, что состояние Маска в среднем росло на 110% в год. Бизнесмен впервые возглавил рейтинг самых богатых людей планеты по версии Forbes в 2021 году. Тогда он сместил с первой позиции основателя Amazon Джеффа Безоса. Журнал оценивал состояние Маска в этот момент в $271,3 млрд.