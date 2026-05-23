Месси стал футболистом-миллиардером

Аргентинский футболист Лионель Месси отказался от невероятно выгодного контракта в Саудовской Аравии, чтобы перейти в «Интер Майами», но благодаря недавним выплатам и спонсорским соглашениям все равно стал миллиардером, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

По подсчетам Bloomberg, с 2007 года 38-летний Месси заработал более 700 млн долларов в виде зарплаты и бонусов. С учетом налогов, показателей рынка, доходов от инвестиций и спонсорских контрактов его чистый капитал превысил отметку в 1 млрд долларов.

Это значит, что он вошел в число самых богатых спортсменов мира наряду со своим давним соперником Криштиану Роналду — португальским нападающим, который полгода назад стал первым футболистом-миллиардером в результате перехода в саудовский клуб «Аль-Наср» в 2023 году.

Многие поклонники Месси были удивлены, когда после победы Аргентины на чемпионате мира 2022 года футболист отказался от выгодного контракта на сумму 400 млн долларов в год, который предлагала ему профессиональная футбольная лига Саудовской Аравии. Вместо этого он решил перейти в «Интер Майами», напоминает Bloomberg.

«Деньги никогда не были для меня проблемой и не создавали препятствий, — сказал Месси в интервью Mundo Deportivo в том же году. — Если бы дело было в деньгах, я бы уехал в Саудовскую Аравию или куда-нибудь еще».

Тем не менее, с годами дела у «Интер Майами» шли все лучше и лучше. По данным Bloomberg, сейчас это самая дорогая футбольная команда США. Она занимает 16-е место в мировом рейтинге и опережает такие команды, как «Ньюкасл Юнайтед» из английской Премьер-лиги.

В начале этого года владелец «Интер Майами» Хорхе Мас сообщил, что годовая зарплата Месси в клубе составляет от 70 до 80 млн долларов с учетом бонусов.

Перейдя в «Интер Майами», Месси получил возможность зарабатывать деньги новым для себя способом. Как сообщает издание Athletic, в ходе первых переговоров о контракте Американская футбольная лига и Apple обсуждали соглашение о разделе доходов, в соответствии с которым Месси будет получать долю от продаж новых подписок на пакет стриминговых услуг Apple TV+ «MLS Season Pass».

Ранее Мас заявил, что количество подписчиков стримингового сервиса удвоилось спустя несколько месяцев после перехода Месси.

Bloomberg также отмечает, что Месси активно развивает бизнес-проекты вне футбола. В 2024 году он выпустил спортивный напиток «Más+ by Messi» в партнерстве с компанией «Mark Anthony International SRL». Кроме того, он стал инвестором аргентинской сети ресторанов «El Club de la Milanesa», специализирующейся на стейках в панировке — традиционного для Аргентины блюда, одного из любимых у самого Месси.

До перехода в «Интер Майами» Месси два года играл за французский клуб «Пари Сен-Жермен», а до этого привел «Барселону» к нескольким победам в испанских и европейских турнирах. Кроме того, он завоевал больше «Золотых мячей», чем любой другой футболист.