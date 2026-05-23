Месси стал футболистом-миллиардером

Футбол,Lifestyle
Айман Аманжолова
корреспондент

Аргентинский футболист Лионель Месси отказался от невероятно выгодного контракта в Саудовской Аравии, чтобы перейти в «Интер Майами», но благодаря недавним выплатам и спонсорским соглашениям все равно стал миллиардером, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

По подсчетам Bloomberg, с 2007 года 38-летний Месси заработал более 700 млн долларов в виде зарплаты и бонусов. С учетом налогов, показателей рынка, доходов от инвестиций и спонсорских контрактов его чистый капитал превысил отметку в 1 млрд долларов.

Это значит, что он вошел в число самых богатых спортсменов мира наряду со своим давним соперником Криштиану Роналду — португальским нападающим, который полгода назад стал первым футболистом-миллиардером в результате перехода в саудовский клуб «Аль-Наср» в 2023 году.

Многие поклонники Месси были удивлены, когда после победы Аргентины на чемпионате мира 2022 года футболист отказался от выгодного контракта на сумму 400 млн долларов в год, который предлагала ему профессиональная футбольная лига Саудовской Аравии. Вместо этого он решил перейти в «Интер Майами», напоминает Bloomberg.

«Деньги никогда не были для меня проблемой и не создавали препятствий, — сказал Месси в интервью Mundo Deportivo в том же году. — Если бы дело было в деньгах, я бы уехал в Саудовскую Аравию или куда-нибудь еще».

Тем не менее, с годами дела у «Интер Майами» шли все лучше и лучше. По данным Bloomberg, сейчас это самая дорогая футбольная команда США. Она занимает 16-е место в мировом рейтинге и опережает такие команды, как «Ньюкасл Юнайтед» из английской Премьер-лиги.

В начале этого года владелец «Интер Майами» Хорхе Мас сообщил, что годовая зарплата Месси в клубе составляет от 70 до 80 млн долларов с учетом бонусов.

Перейдя в «Интер Майами», Месси получил возможность зарабатывать деньги новым для себя способом. Как сообщает издание Athletic, в ходе первых переговоров о контракте Американская футбольная лига и Apple обсуждали соглашение о разделе доходов, в соответствии с которым Месси будет получать долю от продаж новых подписок на пакет стриминговых услуг Apple TV+ «MLS Season Pass».

Ранее Мас заявил, что количество подписчиков стримингового сервиса удвоилось спустя несколько месяцев после перехода Месси.

Bloomberg также отмечает, что Месси активно развивает бизнес-проекты вне футбола. В 2024 году он выпустил спортивный напиток «Más+ by Messi» в партнерстве с компанией «Mark Anthony International SRL». Кроме того, он стал инвестором аргентинской сети ресторанов «El Club de la Milanesa», специализирующейся на стейках в панировке — традиционного для Аргентины блюда, одного из любимых у самого Месси.

До перехода в «Интер Майами» Месси два года играл за французский клуб «Пари Сен-Жермен», а до этого привел «Барселону» к нескольким победам в испанских и европейских турнирах. Кроме того, он завоевал больше «Золотых мячей», чем любой другой футболист.

 

#футбол #миллиардер #Месси

Популярное

Все
Золото – банке кумыса
Удивительный кубик Рубика
Голоса степи
Ребенок в цифровой среде
Сохранить историю для будущих поколений
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Потребителям возвращено свыше 405 млн тенге
Рост на бумаге, на деле – перекос
Татьяна Бурмистрова: «Песня – это состояние души»
Квартиры для горожан
Мечты сбываются
Торговые неурядицы
Стартовала вторая фаза испытаний вакцины против аллергии
Производство отечественных товаров набирает обороты
Травы надежды
Фабрика, которую спасли упорство и удача
Налог на… вывеску
Представлен отчет об исполнении бюджета
Формируя читающее общество
Экологические поправки направлены на цифровизацию отрасли
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Пять лет на защите прав граждан
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре

Читайте также

Розу в честь Дэвида Бекхэма представили на Chelsea Flower S…
Хосеп Гвардиола покинет «Манчестер Сити»
Интриги Первой лиги
Роза Рымбаева опубликовала редкие архивные фото с Батырхано…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]