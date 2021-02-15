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Индустрия переходит на IT-рельсы
Марина Демченко
– Сознавая важность технологической модернизации, в Казахстане проводят большую работу по цифровизации промышленности. Однако говорить о резком скачке не приходится: у большинства отечественных предприятий все еще слаба технологическая и организационная база для полноценного перехода к Индустрии 4.0, – считает и. о. директора департамента цифровой трансформации МИИР РК Асель Дюсембаева. – Вместе с тем Индустрия 4.0 позволяет по-новому организовать производство, обеспечить дополнительную производительность за счет интеграции физических объектов, процессов и IT-технологий.