Индустрия переходит на IT-рельсы

– Сознавая важность технологической модернизации, в Казахстане проводят большую работу по цифровизации промышленности. Однако говорить о резком скачке не приходится: у большинства отечественных предприятий все еще слаба технологическая и организационная база для полноценного перехода к Индустрии 4.0, – считает и. о. директора департамента цифровой трансформации МИИР РК Асель Дюсембаева. – Вместе с тем Индустрия 4.0 позволяет по-новому организовать производство, обеспечить дополнительную производительность за счет интеграции физических объектов, процессов и IT-технологий.

Государство активно поддерживает цифровые начинания предприятий. На протяжении 4 лет Министерство индустрии и инфраструктурного развития оказывает широкое содействие переводу промышленности к Индустрии 4.0.

В рамках этой работы ведомством с целью определения потенциала и степени готовности промышленных предприятий к внедрению цифровых проектов проведен опрос. По его итогам выяснилось, что каждый второй субъект испытывает нехватку квалифицированных IT-специалистов. Примерно четверть конс­татирует отсутствие финансовой мотивации в использовании цифровых решений, и только 17% производственных компаний заявили о готовности внедрять современные IТ-решения.

– В Государственной программе индустриально-инновационного развития на 2020–2025 годы особое внимание уделено трансферту новых технологий, содействию цифровизации промышленности, а также технологической модернизации. Глава государства поставил перед нами задачу к 2025-му довести число крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности, внедривших цифровые технологии, до 200, – подчеркнула Асель Дюсембаева.

По ее словам, в 2019 году для 102 промышленных предприятий отраслевым министерством были разработаны методологические рекомендации к стратегии автоматизации и внедрения элементов Индустрии 4.0. Предложены финансовые и нефинансовые меры, направленные на создание необходимой экономичес­кой системы для поддерж­ки цифровой трансформации. В прошлом году ведомство совместно с QazIndustry проанализировало деятельность более ста крупных производств с тем, чтобы выявить проблемы в соответствующей сфере.

– Конечно, все мы внезапно столкнулись с новой реаль­ностью и трудностями адаптации к удаленному режиму работы. Но многие наши предприятия начали заблаговременно внедрять IT-решения в производственные процессы, и это позволило им прошлой весной с минимальным ущербом перейти к режиму онлайн-контроля. В итоге машиностроение и фармацевтика сегодня демонстрируют рост, – считает Асель Дюсембаева.

Ее поддерживает руководитель Центра цифровой трансформации АО «КЦИЭ «QazIndustry» Лаура Жуманалиева.

– Мы наблюдаем, как компании переходят от жесткого централизованного управления процессами к децентрализованной модели сбора, обработки информации и конечному принятию решений. Причем уровень производительности и автономности систем ежегодно растет, – отмечает она. – Опыт компаний, добившихся успеха на поприще Индустрии 4.0, лишний раз подтверждает: те предприятия, где не будут уделять должного внимания технологической модернизации, довольно скоро утратят перспективы сохранения и повышения своей конкурентоспособности и, самое главное, производительности.

Отечественные предприятия горно-металлургического комп­лекса, машиностроения, химической и фармацевтической отраслей обладают достаточными ресурсами, необходимыми для освоения проектов цифровизации.

Внедряемые ими Интернет вещей, «облачные» вычисления, обработка больших объемов данных, аддитивное производство, «умные» роботы, оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ) создают новые производственные реалии. Одним из ярких примеров является модернизация Карагандинского литейно-машиностроительного завода (КЛМЗ), входящего в группу компаний ТОО «Корпорация «Казахмыс». Суть модернизации здесь состоит в полном обновлении производственной линии: десятки высокоточных станков с ЧПУ были установлены вместо прежних универсальных, на ручном управлении. Новое оборудование позволило заменить сразу несколько технологичес­ких операций.

Как уточнила Лаура Жумана­лиева, отечественные предприя­тия убедились, что оптимизировать производство следует системно и комплексно: от добычи (получения) сырья до доставки клиенту готовой продукции.

Всего же, по данным отраслевого ведомства, до 2022 года в регионах планируется внедрить на 112 предприятиях около 260 проектов цифровизации, из них на 79 проектов уже реализовано.

– Цель министерства – до 2025 года осуществить цифровую трансформацию 100 предприятий. Это 20% пула из числа крупных производств ГМК, машиностроения и других отраслей, активно внедряющих новые технологии. Таким образом появится группа предприятий-«маяков», драйверов рынка. Для эффективного взаимодействия всех участников экосистемы Индустрии 4.0 создается платформа Smart Industry Management, – отметила вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Динара Щеглова. – Платформа объединит всех участников сферы цифрового развития: промышленные предприятия, IТ-компании, институты развития (QazIndustry, Astana Hub, МФЦА), вузы, научно-исследовательские институты, центры технологий и компетенций, лаборатории, государственные органы.

Кроме того, в рамках подготовки промышленности к «цифровой» эпохе продолжаются реформы в области подготовки кадров, научных и прикладных исследований, трансферта передовых технологий.

В 2020 году совместно с Минис­терством труда и социальной защиты населения и отраслевым сообществом ГМК в рамках Атласа новых профессий была проведена большая работа по формированию списка новых и исчезающих профессий. С текущего года университеты начнут обучение новым профессиям по новым программам.

Кроме того, чтобы стимулировать процесс подготовки кадров с учетом цифровых навыков, АО «Казахстанский центр индуст­рии и экспорта «QazIndustry» совместно с Институтом промышленной инженерии и автоматизации Fraunhofer IPA (Германия) провели серию вебинаров. Как отмечают в отраслевом министерстве, все эти мероприятия и инструменты, несомненно, внесут свой вклад в повышение уровня конкурентоспособности и цифровизации отечественных отраслей промышленности.