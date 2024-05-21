Традиционный ежегодный конкурс «Образцовый населенный пункт» стартовал в Кызылорде

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Айман Аманжолова
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В соответствии с Указом главы государства Касым-Жомарта Кемелевича на период 2023-2027 годы в Кызылординском регионе стартовал конкурс «Образцовый населенный пункт», направленный на  развитие сельских территорий

Основная задача - улучшение качества жизни населения и формирование комфортной среды проживания в сельской местности.

При поддержке акима области Н.Налибаева в целях создания благоприятной окружающей среды для жизни и здоровья человека в населенных пунктах, охраны природы и повышения мотивации общественности к поддержанию чистоты и принятию мер по озеленению населенных пунктов традиционно ежегодно проводится областной конкурс «Образцовый населенный пункт».

В прошлом году победителям конкурса из областного бюджета было

выделено 990,0 млн тенге, приобретена спецтехника.

Для сведения:

Номинации конкурса:  

Номинация «Образцовый районный центр»: 

за 1 место – 4 единицы техники (мусоровоз, дорожно-чистящий грузовик, ассенизатор, кран-манипулятор);

за 2 место – 3 единицы техники (мусоровоз, трактор дорожно-чистящий, ассенизаторская машина);

за 3 место - 2 единицы техники (трактор дорожно-чистящий, ассенизаторская машина).

Номинация «Образцовое село» :

за 1 место – 2 единицы техники (землеройный трактор, грузовой транспорт);

за 2 место – 2 единицы техники (трактор землеройный, прицеп тракторный);

за 3 место-1 единица техники (трактор).

Номинация «Образцовый микрорайон города Кызылорда»:

за 1 место – 3 гранта (строительство сквера, спортивных игровых площадок, освещение улиц-дворов);

за 2 место – 2 гранта (строительство детских и спортивных игровых площадок);

за 3 место – 1 грант (строительство сквера).

И в этом году для этих целей будет приобретена специальная коммунальная техника на сумму 436,0 млн тенге. После подведения итогов конкурса комиссией в июле будут вручены призы образцовым населенным пунктам.

Победителем конкурса «Образцовый населенный пункт» прошлого года было признано село имени Наги Ильясова Сырдарьинского района.

Сегодня специальная коммунальная техника, переданная населенному пункту, работает во благо благоустройства и поддержания чистоты территории села.

Вдоль улиц населенного пункта выставлено около 50 мусорных контейнеров.

Санитарную уборку проводят жители села, привлеченные к общественным работам, и специально выделенные работники из товарищества «Магжан и К». В целом, село имени Наги Ильясова, где функционирует сплоченный коллектив, полный энтузиазма, без сомнения является «образцовым селом». Этот поселок, являющийся истоком многих созидательных инициатив, вносит свой весомый вклад в стартовавшую в стране акцию «Таза Қазақстан».

Проведение таких мероприятий, как «Образцовый населенный пункт», способствует обустройству сельской местности и формированию у жителей чувства патриотизма и любви к родной земле, стране, мотивирует население к активному участию в проведении экологической акции.

Напомним, в реализации республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» приняли участие более 90 тысяч человек, в том числе государственные учреждения и частные организации, волонтеры и жители, всего в мероприятиях было задействовано 884 единицы техники. В результате организованных мер по уборке территорий было вывезено 5654 тонны мусора, приведены в порядок общественные места в населенных пунктах, скверы и парки, водоемы, берега рек и озер.

Также в рамках мероприятий по озеленению на сегодняшний день высажено 127 908 саженцев деревьев.

И подобные мероприятия в данном направлении будут иметь дальнейшее продолжение.

#село #конкурс #Кызылорда #уборка #субботник #деревья

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