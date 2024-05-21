Тарифы на электроэнергию для бизнеса снижены в городах Шахтинск, Сарань и Абайском, Бухар-Жырауском районах Карагандинской области

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Айман Аманжолова
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ТОО «Расчетный сервисный центр», оказывающее услуги в г.Шахтинск, Абайском и Бухар-Жырауском районах, подало уведомление в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области о снижении тарифа на электрическую энергию для юридических лиц на 10% с 45,85 до 41,26 тенге за 1 кВтч.

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

Аналогичное уведомление подало и ТОО «Энергоуголь ХХІ», оказывающее услуги в г. Сарань, со снижением также на 10% с 47,90 до 43,13 тенге за 1 кВтч.

Сниженные тарифы вводятся в действие с 22 мая 2024 года.

Снижение тарифа стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергии нерегулируемых энергоснабжающих организаций.

Напомним, данная работа проведена правительством в рамках поручения главы государства по исключению посреднических структур, в том числе непродуктивных посредников в цепочке электроснабжения потребителей.

Предпосылкой для снижения тарифа послужил переход потребителей (юридических лиц и бюджетных организаций города) от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику электрической энергии (ТОО «Расчетный сервисный центр» и ТОО «Энергоуголь ХХІ»), что повлияло в сторону увеличения объема предоставляемых услуг гарантирующего поставщика, соответственно и снижению тарифа.

Для бесперебойного получения услуг электроэнергии юридические лица г.Шахтинск, Абайского и Бухар-Жырауского района, ранее обслуживающиеся у нерегулируемых поставщиков, имеют возможность в оперативном порядке заключить соответствующие договоры с ТОО «Расчетный сервисный центр».

Юридические лица г. Сарань, ранее обслуживающиеся у нерегулируемых поставщиков, также имеют возможность заключить соответствующие договоры с ТОО «Энергоуголь ХХІ».

По возникшим вопросам можно обратиться в один из офисов ТОО «Расчетный сервисный центр»:

Для юридических лиц:

г.Караганда, ул.Лободы, строение 35Б, телефон 8-7212-90-01-64;

г.Шахтинск, ул.Ленинградская, д.69, телефон 8-72156-3-73-29;

г.Абай, ул.Абая, д.32А, телефон 8-72131-4-49-48.

А также ТОО «Энергоуголь ХХІ»:

г.Сарань, ул.Победы, д.28А, телефон: 8-72137-7-69-40.

 

 

 

#тариф #электроэнергия

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