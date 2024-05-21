Аким Павлодарской области с рабочим визитом посетил Актогайский район

В первую очередь Асаин Байханов побывал в селе Жалаулы, где весной от талых степных вод пострадали 14 домов. Пять из них комиссия признала непригодными для жилья

Фото: Валерий Бугаев

Глава региона проверил качество возведения домов, которые он поручал строить на возвышенности.

Возводить дома начали в начале апреля. На месте работают 30 человек и 2 единицы техники. Сейчас все 5 домов подняты. Строительство двух выполнено на 90%, ведется отделка помещений. Остальные дома в работе.

Средства на строительство 5 новых домов выделила группа ERG.

Аким области поручил сдать дома «под ключ» и на совесть.

«Для меня было важно, чтобы строил ответственный бизнесмен этого района, с чувством долга и ответственности перед земляками. Дома будут комфортными для проживания, будет обеспечено устройство системы отоплением, водоснабжения и водоотведения. Строители используют современные и качественные стройматериалы. Передать новое жилье хозяевам и отметить новоселье мы планируем в июле этого года», - сказал глава региона.

Регион один из первых, в период с 28 марта по 12 апреля произвел выплаты компенсации по всем 125 заявкам, поступившим от жителей области, чье имущество в разной степени пострадало во время паводка.