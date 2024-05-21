Аким Павлодарской области с рабочим визитом посетил Актогайский район

В первую очередь Асаин Байханов побывал в селе Жалаулы, где весной от талых степных вод пострадали 14 домов. Пять из них комиссия признала непригодными для жилья
Глава региона проверил качество возведения домов, которые он поручал строить на возвышенности.
Возводить дома начали в начале апреля. На месте работают 30 человек и 2 единицы техники. Сейчас все 5 домов подняты. Строительство двух выполнено на 90%, ведется отделка помещений. Остальные дома в работе.
Средства на строительство 5 новых домов выделила группа ERG.
Аким области поручил сдать дома «под ключ» и на совесть.
«Для меня было важно, чтобы строил ответственный бизнесмен этого района, с чувством долга и ответственности перед земляками. Дома будут комфортными для проживания, будет обеспечено устройство системы отоплением, водоснабжения и водоотведения. Строители используют современные и качественные стройматериалы. Передать новое жилье хозяевам и отметить новоселье мы планируем в июле этого года», - сказал глава региона.
Регион один из первых, в период с 28 марта по 12 апреля произвел выплаты компенсации по всем 125 заявкам, поступившим от жителей области, чье имущество в разной степени пострадало во время паводка.