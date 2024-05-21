На учениях в Турции десантник из Казахстана раскрыл в небе казахстанский флаг

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Айман Аманжолова
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Военнослужащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил РК принимают участие в многонациональных командно-штабных учениях EFES-2024 в Турции

фото: пресс служба МО РК

В сборной Казахстана – лучшие военнослужащие соединений и воинских частей Алматинского, Конаевского и Жетысуского гарнизонов.

Учения EFES-2024 проводятся с целью обмена опытом, организации совместной деятельности военнослужащих стран-участниц, повышения уровня их профессионализма и навыков штабных офицеров в принятии решений на карте.

Практические действия, в которых принимают участие казахстанские десантники, проводятся   на полигонах «Доганбей», «Картал», тренировочной площадке «Кыргыз» близ города Измир.

В ходе маневров группа казахстанских парашютистов ознакомилась с парашютными системами INTUDER Турецкой Республики и LEGEND-M французского производства, а также представила многонациональному контингенту парашютную систему INSIDER-300 SF, используемую в Казахстане.

Снайперская пара Десантно-штурмовых войск после изучения теоретических основ положения стрельбы и тактико-технических характеристик снайперских винтовок REMINGTON, Mc.MILAN TAC-50, M-110 успешно поразила цели на расстоянии 300 и 500 метров.

В задачи штурмовой группы входит десантирование по фалу с высоты 5-7 метров и участие в составе многонационального контингента в ликвидации террористической группы.

Тактическая группа в составе авианаводчиков в дневное и ночное время отрабатывает дневные и ночные задачи по лазерному наведению на цель, а санинструкторы участвуют в мероприятиях по высадке морского десанта.

Руководством учения особо отмечен сержант 9-й роты 35-й гвардейской Десантно-штурмовой бригады сержант 2-го класса Серик Ногаев, совершивший парашютный прыжок с флагом Казахстана. Десантирование проведено с высоты 3200 метров в сложных метеорологических условиях с порывами ветра свыше 8 метров в секунду. 

Многонациональные учения EFES-2024 продлятся до 30 мая. В активной фазе казахстанским десантникам предстоит выполнить учебно-боевые задачи согласно плану учений.

#Турция #армия #учения

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