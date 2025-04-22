Под председательством главы Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова состоялось заседание рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью с участием представителей государственных органов, НПО, экспертов из разных регионов.

Открывая заседание, Нурлан Абдиров напомнил, что рабочая группа по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью действует при ЦИК с 2018 года. С 2022-го она функционирует на основании нового положения, и ее состав периодически обновляется. Сегодня более 70% участников – представители общественных объединений, что усиливает ее прикладную направленность и способствует учету реальных потребностей лиц с инвалидностью в электоральном процессе.

Глава ЦИК отметил, что реа­лизации избирательных прав лиц с инвалидностью уделяется большое внимание: уже есть существенный прогресс в этом направлении, будут приниматься дальнейшие меры по обеспечению подлинной инклюзии в этой чувствительной и важной сфере.

Так, 30% в партийных списках на выборах в Мажилис должны составлять женщины, молодежь и лица с инвалидностью. ЦИК постоянно проверяет физичес­кую доступность и наличие необходимой инфраструктуры на избирательных участках. Работает инклюзия и на уровне организации электоральных процессов: число членов избирательных комиссий с инвалидностью по всей стране составляет 735 человек (в 2019 году – 455).

– Это результат последовательной реализации системной политики инклюзивности. Однако важно идти дальше. Мы считаем, что предвыборные программы партий должны быть доступны всем категориям лиц с инвалидностью – не только по содержанию, но и технически. Для этого мы призываем членов рабочей группы инициировать конкретные предложения, способствую­щие расширению доступной среды на выборах, – отметил председатель ЦИК.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев напомнил, что в прошлом году была принята Концепция инклюзивной политики на 2025–2030-е годы, одним из ключевых направлений которой является вовлеченность лиц с инвалидностью в общественно-политические процессы. Он акцентировал внимание на вопросах создания доступной среды в электоральном процессе, рассказал о деятельности МТСЗН в этом направлении.

– Один из наших действенных инструментов – «Интерактивная карта доступности». Только по избирательным участкам мы получили более 9 тысяч позиций. Граждане могут заранее оценить доступность своего участка, выбрать маршрут и прийти туда, где участие в выборах для него не будет испытанием. В целом адаптация участков продолжается. Наша задача – не только пандусы и поручни, но и сопровождение, навигация, альтернативные форматы голосования, – рассказал вице-министр.

Одним из ключевых моментов заседания стала договоренность о разработке «дорожной карты» на основе имеющегося Соглашения между ЦИК и МТСЗН. Эта инициатива председателя ЦИК позволит выработать единые подходы к реализации избирательных прав лиц с инвалидностью и обеспечить эффективную координацию между избирательными органами и региональными подразделения­ми министерства в расширении доступа к электоральной инфраструктуре.

Председатель ОО «Шырақ» и совета по инклюзии при Сенате Парламента Ляззат Калтаева проинформировала участников о ходе разработки видеокурса по избирательным правам лиц с инвалидностью для организаторов выборов в рамках совместного проекта ОО «Шырақ», Офиса программ ОБСЕ в Астане и ЦИК.

– Люди с инвалидностью могут выступать не только в роли избирателей, они также могут быть кандидатами, доверенными лицами, наблюдателями, организаторами выборов – членами избирательных комиссий, – отметила Ляззат Калтаева.

Она подчеркнула, что когда речь идет о создании условий для реализации своих избирательных прав гражданами с инвалидностью, необходимо обеспечивать соблюдение их прав на всех этих уровнях. И здесь большое значение имеет то, насколько готовы избирательные комиссии. Это касается не только физической доступности для лиц с разными типами инвалидности, но и о том, как членам избиркомов взаимодействовать с ними, – это и вопросы этики, терминологии, понимания особенностей различных типов инвалидности. Разрабатываемый видеокурс как раз обучает всем этим нюансам.

Об итогах мониторинга дос­тупности избирательных участков рассказала директор фонда развития компетенций IteachMe Захира Бегалиева. Мониторинг, проведенный в ходе выборов депутатов маслихатов, вместо выбывших (30 марта 2025 года), показал, что большинство участков обеспечены необходимыми условиями доступности, но есть отдельные вопросы, требующие внимания со стороны акиматов. Кроме того, спикер рассказала о технологиях и решениях, применяемых в других странах, включая использование устройств с голосовыми подсказками, мобильных приложений и так далее.

Заключительная тема повестки заседания касалась использования программного обеспечения NVDA по голосовому оповещению пользователя для лиц с инвалидностью по зрению. Президент КФ «Павлодар» ОО «Казахское общество слепых» Снежана Мрыль подчеркнула важность создания условий для самостоятельного голосования лиц с нарушением зрения. Она рассказала о практическом применении данной программы, которая позволяет незрячим избирателям получать информацию без посторонней помощи. По ее мнению, внедрение таких технологий на избирательных участках повысит доступность избирательного процесса и уровень электоральной активности граждан с инвалидностью.

Нурлан Абдиров предложил апробировать данную программу, которая уже применялась в пилотном режиме в Павлодаре. По итогам этой работы территориальные избирательные комиссии смогут представить рекомендации о возможности ее дальнейшего внедрения в избирательный процесс.

В завершение заседания глава Центризбиркома заверил, что продолжится последовательная и системная работа по обеспечению равного участия всех категорий граждан в электоральном процессе.