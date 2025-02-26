Инструменты повышения эффективности госаппарата Статьи 26 февраля 2025 г. 2:00 0 Президент принял председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбая. фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах деятельности АДГС за 2024 год, а также о планах на предстоящий период. Дархан Жазыкбай представил сведения об автоматизации и цифровизации кадровых процессов, результатах масштабирования интегрированной информационной системы eQyzmet, позволяющей формировать базу потенциальных кандидатов в соответствии с квалификационными требованиями по специальности и функциональному направлению. Глава государства был проинформирован о внедрении цифрового функционала «Подбор персонала», позволяющего на основе электронных личных дел формировать рейтинг кандидатов на руководящие позиции. Отбор претендентов осуществляется с использованием цифрового рейтинга, учитывающего их личное и профессиональное развитие. Президент был ознакомлен с результатами исполнения его поручения по автоматизации кадровой деятельности организаций, финансируемых из государственного бюджета. Председатель агентства сообщил, что к информационной системе «Единая кадровая служба» подключены 19 подведомственных организаций восьми государственных органов. В текущем году планируется подключение около 2 400 подведомственных организаций 47 госорганов, в которых работают порядка 500 тыс. человек. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о мерах по привлечению квалифицированных специалистов и талантливой молодежи на государственную службу, дебюрократизации госаппарата. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено результатам цифрового мониторинга соблюдения прав услугополучателей, организации обмена передовым опытом по управлению человеческими ресурсами и стажировок государственных служащих за рубежом. Президент дал ряд поручений, касающихся работы над проектом нового закона «О государственной службе» и реализации Концепции развития государственной службы на 2024–2029 годы. Также отмечена важность дальнейшего внедрения современных HR-инструментов в систему госслужбы для повышения эффективности государственного аппарата, сообщила пресс-служба Главы государства. #президент #Дархан Жазыкбай