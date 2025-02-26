Инструменты повышения эффективности госаппарата

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Президент принял председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбая.

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах деятельности АДГС за 2024 год, а также о планах на предстоя­щий период.

Дархан Жазыкбай представил сведения об автоматизации и цифровизации кадровых процессов, результатах масштабирования интегрированной информационной системы eQyzmet, позволяющей формировать базу потенциальных кандидатов в соответствии с квалификационными требованиями по специальности и функциональному направлению.

Глава государства был проинформирован о внедрении цифрового функцио­нала «Подбор персонала», позволяющего на основе электронных личных дел формировать рейтинг кандидатов на руководящие позиции. Отбор претендентов осуществляется с использованием цифрового рейтинга, учитывающего их личное и профессиональное развитие.

Президент был ознакомлен с результатами исполнения его поручения по автоматизации кадровой деятельности организаций, финансируемых из государственного бюджета. Председатель агентства сообщил, что к информационной системе «Единая кадровая служба» подключены 19 подведомственных организаций восьми государственных органов. В текущем году планируется подключение около 2 400 подведомственных организаций 47 госорганов, в которых работают порядка 500 тыс. человек.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о мерах по привлечению квалифицированных специалистов и талантливой молодежи на государственную службу, дебюрократизации госаппарата. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено результатам цифрового мониторинга соблюдения прав услуго­получателей, организации обмена передовым опытом по управлению человеческими ресурсами и стажировок государственных служащих за рубежом.

Президент дал ряд поручений, касающихся работы над проектом нового закона «О государственной службе» и реализации Концепции развития государственной службы на 2024–2029 годы. Также отмечена важность дальнейшего внедрения современных HR-инструментов в систему госслужбы для повышения эффективности государственного аппарата, сообщила пресс-служба Главы государства.

#президент #Дархан Жазыкбай

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