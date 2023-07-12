Интеграцию налоговой и таможенной информационных систем расмотрели в Правительстве РК

Ход исполнения поручений главы государства рассмотрели на совещании под председательством заместителя премьер-министра – министра финансов РК Ерулана Жамаубаева с участием представителей государственных органов и организаций, сообщает Kazpravda.kz со сссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

На совещании рассмотрели вопросы по интеграции налоговой и таможенной информационных систем, автоматизации процедуры отбора получателей мер государственной поддержки на базе «е-Минфин», а также цифровизации денежных потоков и интеграции информационных систем банков второго уровня и органов государственных доходов.

Были заслушаны доклады министерств финансов, национальной экономики, цифрового развития.

По данным Министерства финансов, завершены работы по интеграции ИС «Система управления рисками» с ИС «АСТАНА-1», по интеграции ИС «АСТАНА-1» с мобильным приложением «E-Salyq Azamat», реализована разработка визуализации «Ценовой информации по основным группам товаров» из ИС «СУР» в ИС «Е-окно» и др.

Проводится работа по автоматизации процедуры отбора получателей мер государственной поддержки на базе «е-Минфин».