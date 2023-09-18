Искали с воздуха

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О краже сообщил представитель крестьянского хозяйства в Уланском районе. Ночью кто-то угнал с выпаса табун из 54 лошадей. Ущерб составил 43 млн тенге.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, все животные были помечены тавро, одна кобыла имела ошейник с JPS. К сожалению, найти пропажу по навигатору не удалось – устройство было отключено.

Для поиска в воздух подняли дрон и следом вертолет. При осмотре территории с борта «вертушки» полицейские заметили на отдаленном участке табун. Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики обнаружили лошадь с ошейником-навигатором – ее убили выстрелом в голову.

Угонщиком оказался ранее судимый 46-летний житель области Абай. Он задержан, вещественные доказательства изъяты. Начато досудебное расследование по части 4 ст. 188-1 УК РК – скотокрадство, совершенное в особо крупном размере. Проводятся необходимые судебные экспертизы.