Искусству не нужен переводчик

Афиша
59
Виктория Вовк

Китайские мастера привезли в Алматы философию, которая звучит даже в тишине

фото Юрия Беккера

Если даже при беглом взгляде на экс­понаты в голове начинает звучать музыка – не привычная для слуха, а словно вытканная из шелка и тишины, из тонкой струнной дрожи и дыхания гор – то ты понимаешь: это не просто выставка. Это пос­лание, пришедшее с восточного края света.

«...Дин дин дянь, ляо лин лун, тинг тинг тан – шань шуй шэн…» – будто звучит в голове на фоне нарисованных тушью и устремленных к небу сосен, монументальных полотен и фигур в медитативной позе. Музыка, которой нет, но которая все же звучит. Наверное, кто-то при взгляде на работы Алпысбая Казгулова «слышит» звуки домбры, «Богатыри» Васнецова «звучат» гуслями, а «Коррида» Эдуарда Мане украшается ритмами гитары и щелканьем кастаньет.

В Государственном музее искусств им. Абылхана Кастее­ва проходит выс­тавка «Китайское искусство идей – шедевры из Национального музея Китая». Экспозиция, подготовленная при поддержке Генерального консульства Китайской Народной Республики в Алматы, собрала около 50 произведений живописи, графики и скульптуры – как знаковую подборку творений мас­теров современного Китая, так и диалог культур, пролегаю­щий сквозь Шелковый путь, сквозь века и континенты.

– Этот проект готовился больше года, – рассказывает ученый секретарь музея, искусствовед Екатерина Резникова. – Национальный музей Китая выступил инициатором создания Международного альянса музеев Шелкового пути, и наш музей стал его участником. С тех пор мы начали тесное сотрудничество, результатом которого стала эта выставка.

Первое, что захватывает взгляд и дыхание, – это скульптура У Вэйшаня «Единство Неба и человека: Лао Цзы». В Алма­ты – лишь миниатюра, но в китайском городе Хуайань скульптура возвышается на 19 м – словно само Дао в бронзе. Голова философа наклонена к земле, палец указывает на небо: «Дао рождает одно, одно – два, два – три, три – десять тысяч вещей». А вторая рука, обращенная к земле, напоминает: «Человек следует земле, земля следует небу, небо следует Дао, Дао – природе».

В этой тишине – вся китайская философия. Не зря в древности говорили: «Настоя­щая мудрость – в молчании».

Картина Янь Пин «Маленькая Хуадань» – другой ритм. Без кричащего цвета, без яркости – только сдержанная поэтика и многослойная выразительность. Женский образ, будто увиденный сквозь завесу дож­дя. Такова эстетика китайской живописи: не показать, а дать почувствовать.

Особую глубину залу придают акварели: они казались не просто работами, а водной гладью времени, в которую хотелось погрузиться. Поражают размеры работ: крупные, масштабные, сродни станковой живописи, но легкие, как дыхание.

Традиционная китайская живопись и каллиграфия тушью на рисовой бумаге Сюн Хунгана, Лю Юньцюаня, Тянь Лимина будто стелется не по холсту, а по воздуху. Каждый штрих, иероглиф – как отдельный взмах меча, как удар сердца. Здесь европейскому взгляду только учиться. Здесь каждый мазок – как многолетняя медитация.

Завершают экспозицию работы Лу Цинлуна – художника, работающего в подзабытом нами направлении соцреализма. Удивление было в том, что произведения написаны автором уже в XXI веке. Получается, что соцреализм просто поменял место жительства.

– На полотне «Городские размышления» вы видите рабочих, недавно приехавших из сельской местности поднимать индуст­рию Китая, – комментирует сотрудник отдела выставок Национального художественного музея Китая Фань Инцин. – Рядом – картина «Ожидание», где изображен человек труда на фоне плаката, на котором большими красными иероглифами начертано – Коммунизм.

Эта выставка – как старинный свиток, разворачивающийся неспешно, здесь переплелись традиция и новаторство, философия и поэзия, тушь и свет. И даже если зритель не знает китайского, не читал Дао Дэ Цзин и никогда не держал в руке кисти для каллиграфии – он все равно поймет. Потому что подлинное искусство не требует перевода: оно проходит минуя язык, минуя границы, касаясь самого сердца.

Мы живем в эпоху скоростей и алгоритмов, где все чаще требуется инструкция, чтобы понять смысл. Но такие выставки напоминают: есть вещи, которые объяснять не нужно. Их нужно просто видеть, чувствовать, слышать – даже в тишине. И это значит, что искусство все еще умеет быть проводником – от одного сердца к другому.

#Китай #Алматы #выставка #искусство

Популярное

Все
Для ценителей казахской кухни
Искусству не нужен переводчик
Чтобы помнили
Apricot Fest оставил море позитивных эмоций
Творцы добра
Из рыболовов – в рыбоводы
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Назначен новый министр обороны Казахстана
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Восточный путь Турсуна Султанова
Астана и Лондон продлили военное сотрудничество до 2026 года
«Строительство АЭС в Казахстане – это очевидное, выгодное решение» - эксперт
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
Мировой успех художника из Петропавловска
ИИ управляет природными рисками
Казахстан захватил цифровое лидерство в Центральной Азии
Землетрясение ощущалось близ Алматы
О сравнении Казахстана с соседями высказался финансовый эксперт
Назначен советник Главы государства
Марат Карабаев освобожден от должности министра транспорта
Трамп интересовался, связано ли поведение Маска с употреблением наркотиков
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов

Читайте также

Столичный театр отправится на гастроли в Алматы
Человек, который шел вверх
Палитра времени
Вход в «особый» мир открыт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]