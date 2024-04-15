Ислам Байрамуков получил новую должность

Директором РГКП «Республиканский колледж спорта» города Алматы назначен Ислам Байрамуков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры

Фото: Комитет по делам спорта

Ислам Байрамуков – казахстанский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, серебряный призёр Олимпиады-2000 в Сиднее.

Родился в селе Каменка Джамбульской области в 1971 году. Окончил Республиканское училище олимпийского резерва (1989); Казахский государственный институт физической культуры (1993), преподаватель физической культуры и спорта (1993).

С 1993 года по 2004 — спортсмен-инструктор РГКП «Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва».

Окончил также Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «юриспруденция» (2003), Московский социально-гуманитарный университет (финансы и экономика) (2005).