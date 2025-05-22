Для Каирбека-аға и Майры-апа он просто Азамат, любимый старший сын. Для десятков подчиненных – подполковник ­Азамат Косман, начальник комплексного отдела обороны Целиноградского, Коргалжынского районов и города Косшы – строгий, принципиальный руководитель, профессионал, стоящий на страже безопасности Родины.

Сделав в свое время выбор – служить Отечеству, он уверенно вносит вклад в укрепление обороноспособности страны. А родители, всегда уважавшие его решения, – самая крепкая опора. Поддержка семьи, их вера, любовь стали основой, на которой и закалялся характер героя нашего материала.

По словам его отца, Каирбека Космановича, Азамат с детства умел ­увлечь сверстников, будь то игра или соревнование, к его мнению прислушивались даже ребята постарше.

– Он у нас по характеру открытый, но прямой. Никогда не боялся говорить в глаза то, что думает. Даже мне, своему отцу, может спокойно и прямо высказать то, с чем не согласен. За эту прямоту друзья его и уважают, – с улыбкой рассказывает отец.

По казахской традиции Азамат считался дедовским сыном, чем всегда гордился. Его дедушка Косман – участник Великой Отечественной войны – был человеком немногословным и твердым, как скала. Он из тех, о ком говорят «кремень». Если уж что-то решил, то отговорить было нельзя, цели своей добивался всегда. Эту внутреннюю силу, упорство и целеустремленность любимый внук перенял именно от него, уверен отец.

Впрочем, все трое его сыновей рос­ли воспитанными в уважении к старшим. Его, как отца, ни разу не вызывали в школу, ибо не было повода жаловаться.

Азамат всегда был и остается примером для младших братьев, они его слушаются без лишних слов. Он и в семье, и в жизни для них настоящий старший брат – ответственный, справедливый, надежный. Сегодня младшие сыновья прежде всего обращаются за советом к старшему, говорит Каирбек Косманович.

Своих детей с малых лет супруги наставляли жить так, чтобы они, как гласит народная мудрость, «ат атандырмай сүйек сындырмай» – никогда не запятнали ни словом, ни делом фамилию, род. Азамат с детства познакомился с укладом сельской жизни – всегда помогал отцу по хозяйству, умеет делать все, что нужно, – от работы в поле до ухода за скотиной. Словом, не понаслышке знает, каково жить на земле, где каждый день требует труда и терпения.

Каирбек Косманович благодарен всем троим сыновьям за то, что сейчас ему есть чем за них гордиться. Отдельная благодарность старшему сыну за то, что всегда был рядом с младшими, заботился о них с самого детства и продолжает это делать по сей день. Кстати, два его младших брата также избрали военную стезю. «Три офицера в семье, один я рядовой», – шутит по этому поводу их отец.

Безусловно, принципы, становящиеся потом прочной основой и на службе, и в жизни, формируются в теплой семейной атмосфере взаимопонимания и поддержки. Доброму, вечному учила своих мальчишек их мама, Майра Кенесовна, 41 год проработавшая учителем начальных классов. Сама воспитанная на нацио­нальных традициях, она мягко, но настойчиво прививала детям любовь к знаниям, учила брать ответственность за свои поступки. В доме, где всегда было много книг, часто звучали разговоры о совести, чести.

– Лидерские задатки, обращающая на себя внимание основательность в Азамате проявлялись с детства. Помню, мальчишки его всегда ждали, играть без него не начинали. Уже тогда он был заводилой. Да и сегодня он остается душой любой компании. С подросткового возраста увлекался спортом, особенно любил баскетбол, футбол, лыжи. Зимой, не ленясь, с друзьями расчищали снег, заливали каток, где потом играли в хоккей с вырезанными из дерева клюшками. А в школе его любимым предметом была математика, точные науки давались ему легко, – вспоминает Майра Кенесовна.

Про Азамата мать говорит: человек принципиальный, с твердым внутренним стержнем. Как и его дедушка, если взялся за дело, доведет до конца, с пути не свернет. «Думаю, именно характер помог ему вырасти сильной личностью, человеком, которым мы все очень гордимся», – говорит его мама.

И сегодня авторитет Азамата Каир­бековича как старшего брата и дяди в их большой семье остается непререкаемым. Майра Кенесовна с теплотой говорит, что при этом в душе он – сама доброта, готов отдать последнее. Но строгий и серьезный облик, офицерская выправка заставляют собраться и подтянуться при его появлении даже близких.

– Традиционные ценности в семьях, в которых мы сами выросли, в той, что создали с мужем, очень просты, но и очень крепки, как корни старого дерева. Это прежде всего уважение к старшим, поддержка друг друга, трудолюбие. Все это издавна передается от поколения к поколению. Наши родители жили просто и скромно, не напоказ, по совести, этому же учили и нас. Мы также старались передать эту мудрость своим детям. Ведь важнее не то, сколько у тебя денег, какую должность ты занимаешь, а сколько в тебе человечности, готов ли ты подставить плечо, не пройти мимо чужой беды, – говорит Майра Кенесовна.

И добавить к ее словам, кажется, нечего. Очевидно одно: в семьях, где по-настоящему прививали уважение, честность, заботу о ближнем, вырастают люди, о которых говорят: на них во всем можно положиться.