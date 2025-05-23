Истоки тюркской письменности
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Беседу вела Алия Ильясова
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на четвертом заседании Национального курултая отметил: «Исторический опыт показывает, что многие страны смогли совершить прорыв в своем развитии благодаря гармоничному синтезу традиций и инноваций. Точно так же и нам необходимо вписать нашу самобытную культуру в реалии современного мира». На днях завершился визит Президента нашей страны в Венгрию, где он принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, а 18 мая в Казахстане отметили День тюркской письменности.