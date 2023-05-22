Историческое достижение: Казахстан досрочно сохранил прописку в элите мирового хоккея

Спорт, Хоккей
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Сборная Казахстана досрочно сохранила прописку в элите мирового хоккея, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Фото: icehockey.kz

Это произошло благодаря победе команде Словакии над Словенией (1:0) в матче группы B чемпионата мира, который состоялся в Риге (Латвия).

Таким образом, даже победа словенцев над Казахстаном в основное время в заключительном матче группового этапа (22 мая) не гарантирует им возможность остаться в элите. Сейчас у Словении нет набранных очков, а у Казахстана 4 балла, благодаря чему подопечные Галыма Мамбеталиева обезопасили себя от понижения в классе.

Сборная Казахстана впервые в истории выступит в элитном дивизионе чемпионата мира 4-й год подряд.

Ранее команда участвовала на чемпионатах мира в самом сильном дивизионе в 1998, 2004, 2005, 2006, 2010, 2012, 2014, 2016, 2021 и 2022 годах. Лучшим достижением является 5-е место на групповой стадии на турнире 2021 года в Риге.

Следующее мировое первенство состоится в мае 2024 года в Чехии. Турнир будут принимать Прага и Острава.

Напомним, что сборная Казахстана на этом чемпионате мира с одинаковым счетом 4:3 обыграла по буллитам команды Норвегии и Словакии. Кроме того, казахстанцы уступили Чехии (1:5), Швейцарии (0:5), Канаде (1:5) и Латвии (0:7).

 

#Спорт #чемпионат мира #хоккей #сборная Казахстана

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