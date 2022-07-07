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Спорт
Историческое достижение: казахстанка впервые вышла в полуфинал Уимблдона

23-я ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале Уимблдона, в котором её соперницей была австралийка Айла Томлянович, занимающая 44-е место в рейтинге WTA, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Елена стала первой казахстанкой, которой удалось выйти в 1/2 финала «Большого шлема» в одиночном разряде.

Рыбакина обыграла соперницу со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 52 минуты. Казахстанка выполнила 15 эйсов и реализовала пять брейков из девяти. Наша теннисистка выиграла второй из двух очных матчей.

«Это прекрасно. Я счастлива, что прошла в полуфинал. Матч был сложным. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Я начала немного медленно, не очень хорошо подавала, возможно, нервничала, но всё-таки нашла свою игру. В полуфинале постараюсь показать свой лучший теннис», – сказала Елена Рыбакина после игры.

В полуфинале Рыбакина сразится с Симоной Халеп из Румынии (18-я ракетка мира). Этот матч состоится 7 июля, начало – в 18:00 по времени Нур-Султана.

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