Итоги года: новые школы и общежития, увеличение образовательных грантов и стипендий

Редакция Primeminister.kz продолжает подводить итоги 2023 года серией материалов о результатах развития Казахстана в различных сферах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

В сегодняшнем обзоре речь пойдет об образовании. В настоящее время в республике проводится реализация ряда важных инициатив главы государства по укреплению сферы образования на всех уровнях.

В частности, одним из наиболее ярких событий нынешнего года стал старт Национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого будет построено 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест. О новых проектах и достигнутых результатах в сфере образования в текущем году читайте в представленном материале.

В текущем году по стране введено в эксплуатацию 165 школ на 137 тысяч ученических мест. Тем самым решены вопросы с 12 аварийными и 29 трехсменными школами. В 210 школах завершен капитальный ремонт.

Школа-гимназия города Косшы рассчитана на 1,5 тысячи мест в одну смену. Она также адаптирована для детей с особыми образовательными потребностями

В селе Каражар Баянаульского района построили современную школу на 100 мест

Новый объект образования обошелся в 650 млн тенге. Старое здание отслужило 65 лет

В рамках нацпроекта «Комфортная школа» начато строительство 217 школ на 461 тысячу ученических мест (в две смены).

С момента создания Фонда поддержки инфраструктуры образования (средства, изъятые у коррупционеров) на специальный счет поступило 151,9 млрд тенге. В результате профинансировано строительство 62 школ на 76,7 тысячи ученических мест на общую сумму 96,5 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря текущего года в эксплуатацию введено 17 школ для 28,6 тысячи учеников.

Столичная школа-гимназия №96 построена за счет средств, изъятых у коррупционеров

Проектная мощность – 2400 ученических мест в две смены

Накануне Дня независимости в селе Жалтырколь Акмолинской области открыли школу на 300 ученических мест. Она также построена за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования за 1,5 млрд тенге

В школе 21 учебный кабинет. Обучаются здесь 250 школьников

1 сентября в городе Тайынша СКО сдали в эксплуатацию современную школу на 600 мест, построена за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования. В строительство вложено 2,2 млрд тенге. Старое здание школы было приспособленным помещением и находилось в аварийном состоянии

В реализацию предвыборной программы президента 718 школ оборудованы 1067 современными кабинетами химии, физики, биологии, STEM и робототехники.

С 1 сентября организовано бесплатное горячее питание для 1,6 млн детей, в том числе 1,4 млн учащихся 1-4 классов и более 200 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения.

Для усиления безопасности учащихся в государственных организациях образования максимально обеспечены установка и функционирование соответствующих систем: видеокамеры, тревожные кнопки, турникеты.

В Павлодарской области для подвоза детей приобрели 46 школьных автобусов. Автобусы получили сельские школы в 6 районах, а также сельской зоны городов Экибастуза и Аксу

Разработана и реализуется «Единая база учета очередности». Система по распределению мест в детские сады реализуется в пилотном режиме в двух областях. Полный запуск запланирован на 2024 год.

В январе текущего года заработная плата учителей повышена еще на 25%. Таким образом, за 4 года зарплата учителей выросла в 2 раза.

С сентября на 30% увеличена заработная плата около 98 тысяч воспитателей.

«1000 лидеров изменений в образовании». Разработана и реализуется программа по отбору и подготовке кадрового резерва из числа сильных педагогов по примеру Президентского молодежного кадрового резерва.

Принята программа по повышению качества воспитания в организациях образования «Біртұтас тәрбие бағдарламасы».

Начата разработка единой добровольной накопительной системы «Келешек», которая станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию. В рамках системы ребенку будет открываться специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет). На нем начнут аккумулироваться средства добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5-7% и инвестиционного дохода. При минимальных взносах в размере от 1 МРП в месяц к 18-летию будет накоплено более 3,3 млн тенге. При увеличении добровольных взносов родителей, например, до 3 МРП в месяц, появится возможность накопить уже более 7 млн тенге. В рамках системы также предусматриваются меры поддержки социально уязвимых слоев населения. В случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.

В 2023 году на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием выделено свыше 88 тысяч грантов, что на 23% больше по сравнению с 2021 годом. Данный показатель стабильно растет с 2019 года, когда объем госзаказа составлял 51 тысячу грантов.

С 1 сентября увеличена стипендия студентам на 20% – до 41 898 тенге (педагогические науки – до 67 200 тенге), магистрантам и докторантам – на 15% (до 97 024 тенге и 217 500 тенге соответственно).

В текущем году введено в эксплуатацию 25 студенческих общежитий на 5,9 тысячи мест. До конца года планируется открытие еще 19 общежитий на 5 тысяч мест. В целом же за счет всех источников до 2028 года будет введено 55,5 тысячи койко-мест.

Современное студенческое общежитие открыли в Караганде. Девятиэтажное здание построили за два года на средства вуза при поддержке Финансового центра

Землю местные власти выделили в центре города. Общежитие рассчитано на 400 студентов

Повышена на 50% стипендия студентов колледжей.

Открыты 13 новых общежитий для студентов колледжей.

До 133 тысяч мест увеличен государственный образовательный заказ в организациях ТиПО.

Для создания исследовательской экосистемы и развития прорывных технологий ЕНУ имени Л. Гумилева, КазНУ имени аль-Фараби и ЮКУ имени М. Ауезова трансформированы в исследовательские университеты. Это позволит увеличить вклад университетской науки в социально-экономическое развитие республики, создать принципиально новые изделия и технологические процессы в различных отраслях экономики, увеличить доходы от коммерциализации результатов научной деятельности, разработать инновационные образовательные программы с учетом новых профессий и технологий.

Повысился уровень узнаваемости казахстанских вузов в международном образовательном пространстве за счет расширения участия в международных академических рейтингах. Так, в рейтинг QS WUR 2023 вошел 21 казахстанский вуз – рост в два раза по сравнению с 2018 годом. Усиливается также активность вузов РК в рейтинге Times Higher Education.

Продолжается работа по открытию в Казахстане филиалов ведущих иностранных вузов:

– создан филиал Университета Хериот-Уотт (Шотландия) на базе Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова;

Филиал Heriot-Watt University создан на базе Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова. Это один из ярких примеров реализации поручения главы государства по переформатированию системы высшего образования. В вузе обучаются 300 студентов из 9 регионов страны. 35% из них являются выпускниками сельских школ, 42% – из социальных категорий, нуждающихся в поддержке

– открыт филиал Университета экономики города Быдгощ (Польша) на базе Университета Шакарима;

– подписано соглашение о создании филиала между Жетысуским университетом имени И. Жансугурова и Политехническим университетом Марке (Италия);

– создан Казахско-Немецкий институт устойчивой инженерии (консорциум немецких вузов) на базе Yessenov University;

Казахско-Немецкий институт устойчивой инженерии действует на базе Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова в Актау. Выпускники получат двойные дипломы по 8 специальностям бакалавриата и 6 специальностям магистратуры

– открыт филиал Университета города Гонконга на базе Казахского национального исследовательского технического университета имени К. Сатпаева;

– открыта Мастерская Лу Бань на базе Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева и Тяньцзинского профессионального университета (КНР);

В ВКТУ имени Д. Серикбаева совместно с Тяньцзиньским профессиональным институтом открылась первая в Казахстане уникальная Мастерская Лу Бань

Более 400 студентов ВКТУ пройдут здесь подготовку в области автомобильного транспорта с использованием передовых китайских технологий

– подписано соглашение об открытии филиала Северо-Западного политехнического университета (КНР) в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

С 1 сентября в пилотном режиме начата реализация 30 инновационных образовательных программ по линии Всемирного банка для повышения качества педагогического образования в РК. Их особенностью является акцент на развитии исследовательских навыков и цифровых компетенций педагогов.

В рамках сотрудничества с Coursera определен список из 25 высших учебных заведений РК для внедрения курсов компании в качестве пилотного проекта. На сегодняшний день свыше 44 тысяч студентов прошли более 67 тысяч курсов на платформе Coursera и получили соответствующие сертификаты. Данные курсы охватывают области IT, предпринимательства, физики и бизнеса.

На главном фото – школа-гимназия города Косшы. В ее строительство вложены 7,5 млрд тенге частных инвестиций