Из «красной» зоны – в «желтую»

ЖКХ
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Елена Мартынова

Монополисты рассчитывают стать участниками нацпроекта по модернизации

фото из архива "КП"

Карагандинская область – антилидер по числу компаний-монополистов с самыми старыми канализацион­ными коллекторами и очистными сооружениями. Точнее, их здесь пять, и все они отводят нечистоты по трубам, которые по степени своей изношенности (свыше 80%) можно отнести к так называемой «красной» зоне риска.

Недалеко от них ушли услугодатели-монополисты, обеспечивающие население тепловой и электрической энергией. Так, в компании «Қарағанды жарық» 72% ЛЭП и оборудования транс­форматорных подстанций давно отслужили свой срок. А у Карагандинской РЭК, которая дает свет пяти сельским районам, этот показатель и вовсе критический – 97%!

– Действительно, большинство наших коммунальных монополистов по степени амортизации основных фондов находится в «красной» зоне, – констатировала руководитель отдела цен Карагандинского областного департамента по регулированию естественных монополий Гульсана Хусаинова. – В основном это госпредприятия сферы ЖКХ. Им не хватает денег для проведения капитального ремонта сетей и обновления оборудования. К тому же в нашем регионе долгое время проводилась политика сдерживания роста коммунальных тарифов.

Сейчас ставится задача перевести материально-техническую базу монополистов из «красной» зоны в «желтую», снизив уровень изношенности сетей и оборудования хотя бы до 50–60%. Помочь в этом призван Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов», рассчитанный до 2029 года. Программный документ принят в рамках исполнения поручения Главы государства, обозначенного в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2024 года.

– Главная цель Национального плана – к 2029 году снизить степень изношенности инженерных сетей до 40 процентов, – отметила представитель департамента КРЕМ. – Важно достигнуть ее, соб­людая баланс между интересами потребителей и субъектов естественных монополий. Монополисты уже борются за право быть включенными в Национальный проект. Ведь благодаря этому они смогут на законном основании повысить тарифы и получить от государства льготные кредиты.

В Караганде прошло заседание, на котором несколько компаний-услугодателей презентовали инвестпрограммы, которые они хотят включить в Национальный проект. Собственный корреспондент «Казахстанской правды» принял в нем участие на правах члена экспертного совета при департаменте по регулированию естественных монополий.

Первым выступил представитель энергоснабжающей компании «Қарағанды жарық». Специалист привел аргументы в пользу обновления в разных районах области сотен километров старых ЛЭП, десятков отслуживших свое трансформаторов, а также строительства в Караганде новой электрической подстанции. Она, по словам представителя структуры, необходима для того, чтобы сформировать вокруг города энергетическое кольцо. «Аппетиты» монополиста, потянувшие на 69 млрд тенге, поразили членов экспертного совета.

– На какие деньги вы намерены осуществить все эти проекты? – переспросили мы.

– Мы хотим сделать это в рамках Национального проекта. Финансирование предусматривается из нескольких источников, – принялся отвечать заместитель технического директора компании «Қарағанды жарық» Виталий Канашкин. – 44 миллиарда возьмем у НУХ «Байтерек» в виде льготного кредита, 9 миллиардов тенге – собственные средства, оставшуюся сумму – из тарифа. Таким образом, влияние на стоимость транспортировки электроэнергии будет, по мнению энергетиков, небольшим – плюс 15 процентов. А тариф для конечных потребителей уже с июля нынешнего года может вырасти примерно на 5 процентов.

Следующими свои карты перед экспертами раскрыли представители водоснабжающей организации «Қарағанды су». Их проекты, предназначенные для включения в Национальный проект, оцениваются в 40,5 млрд тенге. На эти деньги монополист в течение пяти лет собирается сделать реконструкцию блоков основных очистных сооружений, восстановить два водовода и столько же канализационных коллекторов. Последние находятся в аварийном состоянии и грозят затопить Караганду нечистотами.

– Реконструкция канализацион­ных и водоочистных сооружений – очень капиталоемкое дело, – пояснила заместитель генерального директора компании «Қарағанды су» Елизавета Гордеева. – А мы являемся полностью государственным предприятием. Наши финансовые возможности ограничены. Поэтому, когда был объявлен Национальный проект по модернизации, мы решили, что в первую очередь нужно привести в порядок ВОСы и КОСы.

Водный монополист рассчитывает получить льготные кредиты в НУХ «Байтерек» и Казахстанском центре модернизации и развития ЖКХ. В этом случае нагрузка на тариф будет минимальной. На поддержку финансовых институтов рассчитывает и Карагандинская региональная электросетевая компания. Ее ЛЭП и подстанции очень старые. Из-за порывов ветра, во время грозы и метелей электроэнергия нередко отключается, и абоненты остаются без света.

– Мы планируем исправить положение, – добавил услугодатель. – На реализацию планов в рамках Национального проекта нам на ближайшие пять лет нужно 56 миллиардов тенге. О влиянии на тариф сейчас сказать сложно. Потому что в каждом районе они у нас разные.

Пока все эти инвестиционные проекты только на бумаге. Расчеты монополистов еще предстоит проверить. Но уже сейчас можно констатировать: тарифы на коммунальные услуги будут расти и дальше. Это неизбежно. Иначе нам не поднять с колен сферу ЖКХ, не уйти от аварий и дефицита мощностей.

#модернизация #Караганда #ЖКХ

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