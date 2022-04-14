Избил бывшую жену на глазах у ее матери житель Нур-Султана. Инцидент попал на камеру

Ранее в социальные сети попали кадры избиения женщины. Как выяснилось, пострадавшая дважды обращалась с заявлениями в полицию из-за преследований бывшего супруга, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Инцидент произошел утром 13 апреля на улице Сыганак. Повздорив с бывшей женой, 25-летний астанчанин бросился на нее с кулаками. Случившееся зафиксировали камеры.

«Данный факт зарегистрирован в управлении полиции района Есиль, проводятся мероприятия по установлению местонахождения виновного», – сообщили в ДП Нур-Султана

Ранее пострадавшая дважды обращалась с заявлениями в полицию из-за преследований бывшего супруга. В отношении мужчины были вынесены защитные предписания, также ему разъяснили последствия их нарушения. Тем не менее преследование продолжилось.

Так, в марте текущего года за совершение правонарушения постановлением специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана дебошир дважды был признан виновным, суд применил административное взыскание в виде предупреждения.