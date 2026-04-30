Операторов сотовой связи собрали в АФМ

Основной темой встречи стало пресечение финансовых потоков, используемых в незаконном игорном бизнесе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На площадке Агентства по финансовому мониторингу состоялась рабочая встреча с операторами сотовой связи — Tele2, Altel, Beeline, Kcell и Activ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

В ходе встречи были наглядно продемонстрированы схемы проведения платежей в адрес онлайн-казино, в том числе через списание средств с балансов абонентов мобильной связи. Отмечено, что данный канал активно используется для вовлечения граждан в противоправную деятельность.

В целях подтверждения выявленных фактов Агентством проведены контрольные мероприятия. Так, 7 апреля т.г. осуществлены контрольные закупки на 10 интернет-ресурсах, имеющих признаки онлайн-казино, с использованием сервисов всех операторов сотовой связи. Результаты показали доступность проведения платежей через мобильные балансы, что подтверждает наличие функционирующих финансовых каналов.

Агентством даны конкретные поручения операторам связи по усилению контроля за подобными транзакциями, включая:
- внедрение механизмов выявления и блокировки подозрительных платежей;
- проведение постоянного мониторинга интернет-ресурсов с признаками незаконной игорной деятельности;
- ограничение доступа к финансовым операциям в адрес нелегальных игровых платформ.

Отдельное внимание было уделено соблюдению требований законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

По итогам встречи достигнуты договоренности о пересмотре действующих систем управления рисками, а также выработан единый подход к обмену информацией между Агентством и операторами связи.

Реализация указанных мер направлена на перекрытие финансовых каналов незаконного игорного бизнеса и защиту граждан от вовлечения в противоправные схемы, добавили в АФМ.

Популярное

Все
В десятке сильнейших
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Когда в ауле не хватает девушек...
Учиться делать правильный выбор
Новые подходы к профессии
Рождение диалога
Құлагер казахского кино
Все внимание – ветеранам
Информативно и безболезненно
Ранняя диагностика спасает жизни
Создается технопарк
В ожидании нейрохирурга
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Выбор молодых
Инвестиции превращаются в производства
Символ гражданского согласия
С учетом современных градостроительных тенденций
Инновации в медобразовании
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Внесите свой вклад в коллективную безопасность
Дух романтики и героизма
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Музыкант Deep Purple исполнил гимн Казахстана на концерте в Алматы
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Поддержать инициативу Казахстана
Сваха как архитектор счастья
Социализация без барьеров
В Приаралье становится больше зеленых зон
В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Для достижения общих целей
Когда яблони цветут
Астана принимает ключевых игроков евразийской логистики
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Поздравили фронтового связиста
Реальность, призывающая к действиям
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Супругов осудили за дропперство в ЗКО
Почти 10 млн USDT заморозили после ликвидации криптосервиса…
Более 500 наркосайтов заблокировали в Астане
Торговля младенцем, вебкам и заражение ВИЧ: раскрыты престу…

