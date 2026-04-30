Операторов сотовой связи собрали в АФМ

На площадке Агентства по финансовому мониторингу состоялась рабочая встреча с операторами сотовой связи — Tele2, Altel, Beeline, Kcell и Activ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

В ходе встречи были наглядно продемонстрированы схемы проведения платежей в адрес онлайн-казино, в том числе через списание средств с балансов абонентов мобильной связи. Отмечено, что данный канал активно используется для вовлечения граждан в противоправную деятельность.

В целях подтверждения выявленных фактов Агентством проведены контрольные мероприятия. Так, 7 апреля т.г. осуществлены контрольные закупки на 10 интернет-ресурсах, имеющих признаки онлайн-казино, с использованием сервисов всех операторов сотовой связи. Результаты показали доступность проведения платежей через мобильные балансы, что подтверждает наличие функционирующих финансовых каналов.

Агентством даны конкретные поручения операторам связи по усилению контроля за подобными транзакциями, включая:

- внедрение механизмов выявления и блокировки подозрительных платежей;

- проведение постоянного мониторинга интернет-ресурсов с признаками незаконной игорной деятельности;

- ограничение доступа к финансовым операциям в адрес нелегальных игровых платформ.

Отдельное внимание было уделено соблюдению требований законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

По итогам встречи достигнуты договоренности о пересмотре действующих систем управления рисками, а также выработан единый подход к обмену информацией между Агентством и операторами связи.

Реализация указанных мер направлена на перекрытие финансовых каналов незаконного игорного бизнеса и защиту граждан от вовлечения в противоправные схемы, добавили в АФМ.