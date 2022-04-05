Послание Президента оказалось не просто внеплановым, а, можно сказать, срочным – ведь ожидание перемен переполнило все общественное пространство.

В Послании затронуты важнейшие экономические и политические темы. Глава государства говорил об историческом прошлом, размышлял о дальнейшем развитии страны. На протяжении всего выступления Президент переходил с государственного языка на русский и обратно, демонстрируя с высокой трибуны полное двуязычие, как бы публично, на самом высоком уровне развенчивая мифы об ущемлении одного языка в пользу другого.

Первое и главное для меня в Послании – создание Конституционного суда. Кто знает новейшую историю Казахстана, прекрасно понимает, что это более возврат к истокам, чем нововведение.

Мы привыкли полагать, что власть Президента безгранична и абсолютна, но на самом деле так было не всегда. В середине 90-х с ним вразрез шел и Парламент, и как раз Конституционный суд. Этот период в истории запомнился как кризис 1995 года.

Именно в тот момент Первый Президент и решил упразднить институт с полномочиями прямого импичмента. Обосновывалось это одним главным постулатом: сначала – экономика, потом – политика. Именно суперпрезидентская система была нужна в тот момент для быстрого проведения сложнейших реформ.

Но сейчас, когда чувствуется настроение народа и складывается не совсем гладко внешнеполитическая ситуация, требуются кардинальные демократические преобразования, институциональное укрепление. Касым-Жомарт Токаев поставил во главу угла создание Qazaqstan 2.0, а это не косметическое вмешательство.

Должна произойти полная консолидация общества и представителей всех ветвей власти. И далеко не последнюю роль в этой долгосрочной схеме призван сыграть как раз Конституционный суд, балансируя и предохраняя систему от автократов и диктаторов.

Следующий весомый шаг – возрождение незаслуженно обделенного Семея, города, откуда вышли многие яркие представители казахской интеллигенции – в первую очередь, конечно, Абай. Собственно его имя и будет носить новая область Казахстана с центром в его родном городе.

Особое внимание получает и Жезказган, ставший областным центром Улытау. Замыкает этот «парад» новых областных центров город Капшагай, который, вероятно, в скором времени получит имя Динмухамеда Кунаева. Эти перемены нужны именно для объединения, дабы воздать должное всем, кто за эти 30 лет не получил положенного внимания.

Это важно и с позиции близости чиновников к проблемам простых людей: надо помнить о том, что мы входим в топ-10 стран по площади, и одна область у нас занимает примерно такую же территорию, как среднее европейское государство. Постоянные объезды, живое общение да и просто знание своего края – теперь обязательное условие для акима.

Предпринимаемые шаги направлены на консолидацию нации, на ее самоопределение в мире и понимание общности и неразрывности прошлого, настоящего и будущего.

Говорилось в Послании и о беспартийности Президента, о переносе квоты АНК из Мажилиса в Сенат с уменьшением количества депутатов с 9 до 5. Снижен регистрационный порог для партий с 20 тыс. до 5 тыс. человек, что увеличит количество политобъединений и простимулирует активность самого выборного процесса.

Главный посыл, на мой взгляд, состоит в том, что реформы – это не возможность заработать очки перед народом, а неизбежность. Иначе – застой. Совершенно ясно: Президент перекраивает систему не под себя, а для будущих поколений, ведь его полномочия, согласно Конституции, составляют не более двух сроков.