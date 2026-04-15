Светское государство: формула устойчивости

Назым Жангазинова, эксперт в сфере медиакоммуникаций, официальный представитель Съезда мировых и традиционных религий

В новой Конституции Казахстана закреплен принцип светскости, предполагающий четкое отделение религии от государственных институтов. Одновременно определяются правовые рамки деятельности религиозных организаций, подтверждается светский характер системы образования. Данные положения отражают стремление государства к укреплению баланса между свободой совести граждан и задачами обеспечения общественной стабильности.

Под светским государством понимается модель, при которой госинс­титуты сохраняют нейтральность по отношению к религиозным объединениям и убеждениям граж­дан. Речь не идет об ограничении религиозной деятельности. Напротив, светскость обеспечивает равные условия для всех конфессий, а также гарантирует право людей как на исповедание религии, так и на нерелигиозные убеждения.

Казахстан – государство с многообразной конфессиональной и культурной структурой. В этих условиях особое значение приоб­ретает недопущение политизации религиозного фактора. Ведь международная практика свидетельствует, что вовлечение религии в политические процессы может приводить к росту социальной напряженности и формированию линий разделения в обществе. При этом подобные процессы, как правило, развиваются постепенно и на начальных этапах не воспринимаются в качестве фактора риска.

Опыт различных стран демонстрирует, что устойчивость светской модели напрямую влияет на качество госуправления и уровень общественного согласия. В ряде европейских стран принцип светскости стал основой для выстраивания равных условий для всех граждан вне зависимости от их религиозной принадлежности, что позволило минимизировать конфликты на почве идентичности. В то же время в государствах, где религия интегрирована в политическую систему, чаще наблюдаются случаи использования религиозной риторики в электоральных целях, что усиливает поляризацию общества.

Следует отметить, что не сущест­вует универсальной модели взаимодействия государства и религии. Однако ключевым фактором эффективности любой системы остается способность государства сохранять институциональную нейтральность и не допускать доминирования отдельных мировоззренческих групп в политическом процессе.

Именно поэтому закрепление в Конституции принципа отделения религии от государства, правовых рамок деятельности религиозных организаций, светского характера системы образования рассматривается как важный элемент обеспечения общественной стабильности и согласия.

Светская модель государства позволяет выстроить систему, в которой религия сохраняет свою социальную и культурную роль, не трансформируясь в инструмент политического влияния. При этом государство выступает гарантом равенства всех граждан вне зависимости от их убеждений.

Практика межконфессионального взаимодействия, в том числе в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий, показывает, что устойчивый диалог возможен именно при условии институциональной нейтральности государства. Отсутствие преференций в отношении отдельных религиозных объединений способствует формированию доверия и укреп­лению общественного согласия. В противном случае религиоз­ная сфера неизбежно начинает восприниматься как продолжение политической конкуренции, что снижает эффективность диалога и повышает уровень взаимного недоверия.

Отдельного внимания заслуживает взаимосвязь принципа светско­сти с задачами модернизации. В новой Конституции акцентирована стратегическая роль науки, образования и инноваций. Данная связка закономерна, поскольку современное государственное управление требует опоры на рациональные подходы, экспертное знание и долгосрочное планирование.

В условиях цифровизации, развития технологий и усиления глобальной конкуренции государства вынуждены принимать решения в сжатые сроки, опираясь на данные, аналитические инструменты и научные подходы. В таких условиях сохранение институциональной нейтральности становится необходимым условием эффективности государственного управления.

Следует также учитывать, что риски политизации религии, как правило, формируются постепенно. В этой связи превентивное закрепление соответствующих норм на конституционном уровне выступает более эффективным инструментом, чем последующее реагирование на возникающие вызовы.

Таким образом, закрепление принципа светскости в новой Конституции Республики Казахстан отражает стремление к формированию устойчивой, сбалансированной и ориентированной на развитие модели государства. Данный подход позволяет обеспечить гармоничное сочетание свободы совести, общественного согласия и задач модернизации страны, а также формирует институциональную основу для долгосрочной стабильности и поступательного развития.

#мнение #конституция #Конституционная реформа

