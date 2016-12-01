Статьи К высшему пику Антарктиды! Лилия СЫЗДЫКОВА

Научно-исследовательская экспедиция «Полюс независимости» проводится под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. Организована она общественным объединением «Казахское географическое общество» в партнерстве с холдингом «Байтерек» и Казахстанским нацио­нальным географичес­ким обществом.



– Установить флаг Казах­стана на Южном полюсе исследователи пообещали на одной из сессий АНК, когда рассказывали о своем покорении Северного полюса, – напомнил заместитель Председателя – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов. – Они повезут с собой три стяга – Государственный флаг Республики Казахстан, флаг 25-летия Независимости и флаг АНК. Желаю им выполнить свое обещание и успешно вернуться на Родину!



Стартует экспедиция сегодня – 1 декабря. Из Алматы коман­да направится в Чили, откуда уже будет доставлена на Белый континент. Альпинисты Магжан Сагимбаев и Ильяс Галимбеков отправятся на покорение самой высокой точки Антарктиды – пика Винсон высотой 4 892 метра, на который они планируют 16 декабря водрузить флаг Казахстана. Как рассказал М. Сагимбаев, ставший руководителем экспедиции, этот пик входит в знаменитую альпинистскую программу «Семь вершин, два полюса», которую пока не выполнил ни один казахстанец, но на «закрытие» которой нацелено Казахское географичес­кое общество.



– После восхождения к нам присоединятся еще два члена команды – краевед, географ и атлет Юрий Юшин и медик, хирург медуниверситета Дау­лет Шарипов. Вчетвером мы планируем на лыжах пройти 217 километров, два последних градуса до Южного полюса Земли, и там водрузить флаг Казахстана, – поделился планами М. Сагимбаев.



Примечательно, что в составе команды не только спорт­смены, но и научные сотрудники КазНУ им. Аль-Фараби и КазНМУ им. Д. Асфендиярова, у которых в Антарктиде будет своя научно-исследовательская программа.



– Исследования в Антарк­тиде имеют большой интерес для ученых всех стран в разных областях науки, этот континент является идеальной научной базой, природа там не менялась веками. Для нас же экспедиция 2016 года очень важна еще и потому, что впервые молодые ученые суверенного Казахстана получат возможность проводить исследования на Белом континенте, – отметила участница экспедиции, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры биотехнологии КазНУ Алия Ерназарова.



Участница экспедиции рассказала, что исследования казахстанцев будут направлены на выделение и изучение микробного разнообразия, свойств микроорганизмов, а также будет рассматриваться антропогенное воздействие на снежный покров Антарктиды.



За перемещениями и работой команды научно-исследовательской экспедиции можно будет следить в социальных сетях и на сайте КазГео. Вернуться ребята планируют к середине января будущего года и обещают подробно рассказать о своих приключениях.



Нынешняя экспедиция в Антарктиду – уже вторая для Казахстана. Первая была в 2011 году, и дала толчок очень важному решению – наша страна стала членом «антарктического клуба», присоединившись к международному Договору об Антарктиде от 1959 года. Как отметил председатель президиума Казахского географического общества Толеген Тастанбеков, по итогам нынешней экспедиции планируется выдвинуть предложение от Казахстана установить в Антарктиде автоматизированную научную станцию.

