Как антикоррупционщики будут применять электронные браслеты слежения

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Помощник председателя Агентства РК по противодействию коррупции по вопросам цифровизации Аслан Кусаинов рассказал, как будут применять электронные средства слежения (электронные браслеты), передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Браслет представляет собой пассивный радиоэлектронный модуль нательного ношения. Крепится на ноге подозреваемого или обвиняемого. Система имеет функцию несанкционированного снятия и предупреждения в случае вскрытия. То есть, при попытке его снять активируется отправка сообщения в диспетчерский пункт. Браслет имеет сертификат соответствия по уровню токсичности и соответствует всем необходимым регламентам по уровню безопасности. Вес составляет 80 грамм", – сказал Кусаинов.
Одной из интересных особенностей данной системы является то, что реализована функция верификации подконтрольного лица.
"Если необходимо подтверждение того, что лицо находится с данным браслетом, то диспетчер нажимает всего лишь одну кнопку. Далее, лицу приходит сообщение, и он должен в течение пяти минут верифицировать себя. Прежде всего, по лицу и голосу", – добавил он.
Кусаинов отметил, что если подконтрольному лицу необходимо выйти за разрешенный периметр (например, прийти в прокуратуру), направление движения определяет администратор. Это касается и условий передвижения объекта непосредственно на месте работы.
В комплект оборудования входит охраняемая станция в виде смартфона, электронный браслет, радиомаяки, оснащенные акселерометром и гироскопом, фиксирующие любые противоправные действия наблюдаемого лица.
В заключение он сообщил, что на сегодня закуплено порядка 10 таких устройств на сумму более 500 тысяч тенге, и позволяет экономить на выезде сотрудников, сотовую связь, оперативную работу.
Отметим, что электронные средства слежения уже начали использовать
в отношении подозреваемых в коррупционных преступлениях. При избрании в отношении подозреваемого мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей. Так, 17 сентября этого года данная практика впервые была применена Антикоррупционной службой по решению суда Караганды в отношении подозреваемого лица в виде домашнего ареста.