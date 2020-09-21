Как антикоррупционщики будут применять электронные браслеты слежения

Общество
Жанат Тукпиев
Фото: ria.ru
Помощник председателя Агентства РК по противодействию коррупции по вопросам цифровизации Аслан Кусаинов рассказал, как будут применять электронные средства слежения (электронные браслеты), передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Браслет представляет собой пассивный радиоэлектронный модуль нательного ношения. Крепится на ноге подозреваемого или обвиняемого. Система имеет функцию несанкционированного снятия и предупреждения в случае вскрытия. То есть, при попытке его снять активируется отправка сообщения в диспетчерский пункт. Браслет имеет сертификат соответствия по уровню токсичности и соответствует всем необходимым регламентам по уровню безопасности. Вес составляет 80 грамм", – сказал Кусаинов.

Одной из интересных особенностей данной системы является то, что реализована функция верификации подконтрольного лица.

"Если необходимо подтверждение того, что лицо находится с данным браслетом, то диспетчер нажимает всего лишь одну кнопку. Далее, лицу приходит сообщение, и он должен в течение пяти минут верифицировать себя. Прежде всего, по лицу и голосу", – добавил он.

Кусаинов отметил, что если подконтрольному лицу необходимо выйти за разрешенный периметр (например, прийти в прокуратуру), направление движения определяет администратор. Это касается и условий передвижения объекта непосредственно на месте работы.

В комплект оборудования входит охраняемая станция в виде смартфона, электронный браслет, радиомаяки, оснащенные акселерометром и гироскопом, фиксирующие любые противоправные действия наблюдаемого лица.

В заключение он сообщил, что на сегодня закуплено порядка 10 таких устройств на сумму более 500 тысяч тенге, и позволяет экономить на выезде сотрудников, сотовую связь, оперативную работу.

Отметим, что электронные средства слежения уже начали использовать в отношении подозреваемых в коррупционных преступлениях. При избрании в отношении подозреваемого мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей. Так, 17 сентября этого года данная практика впервые была применена Антикоррупционной службой по решению суда Караганды в отношении подозреваемого лица в виде домашнего ареста.

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