Как будут работать столичные медорганизации в дни празднования Наурыза

В праздничные дни столичные поликлиники и больницы будут работать в штатном режиме, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как сообщает акимат, столичные стационары будут принимать горожан в круглосуточном режиме.

В организациях первичной медико-санитарной помощи дежурные врачи будут принимать с 08.00 до 18.00. Фильтр-кабинеты будут работать с 08.00 до 20.00, а прием активов и вызовов – с 08.00 до 16.00.

Служба 103 продолжает свою бесперебойную работу диспетчеров и бригад скорой помощи. Прием обращений и вызовов осуществляется 24/7.