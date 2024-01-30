Как государство поддерживает МСБ, рассказал Куантыров

Экономика
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил должил о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в ходе сегодняшнего заседания правителства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

По словам министра, одними из наиболее востребованных остаются инструменты программ «Дорожная карта бизнеса» (ДКБ) и «Экономика простых вещей» (ЭПВ). 

– Так, по итогам прошлого года субсидированием процентных ставок по кредитам охвачено более 12 тысяч проектов бизнеса на сумму кредитов около 1 трлн тенге. Гарантирование предоставлено 8 тыс. проектов на сумму 340 млрд тенге, – отметил Алибек Куантыров.

В рамках нефинансовой поддержки обучено свыше 10 тысяч предпринимателей, более 166 тысяч – получили различные консультации. 

В текущем году в бюджете предусмотрены средства на поддержку 40 тысяч продолжающихся и 20 тысяч новых проектов МСБ.

Вместе с тем, программа по предоставлению мер господдержки предусматривает объединение программ ДКБ и ЭПВ. Основной акцент в ней сделан на развитие конкурентоспособных, импортозамещающих и экспортоориентированных отраслей. 

Распределение бюджета по субсидированию новых проектов будет осуществляться преимущественно в пользу предприятий обрабатывающей промышленности.

Программа предусматривает постепенный переход от субсидирования к инструментам гарантирования и иным механизмам поддержки, заключил министр.
 

#развитие #поддержка #субсидии #МСБ #финансирование #гарантии

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