Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инвестором выступает китайская компания Fujian Hengwang Investment Co., Ltd.

В настоящее время заключено соглашение об инвестициях и ведется активная подготовка выделенного земельного участка к строительно-монтажным работам. Уже подведена необходимая инфраструктура – в индустриальной зоне имеются железнодорожные пути, линии электропередачи и доступ к природному газу.

В ходе строительства планируется нанять 1,5 тыс. временных рабочих, а после ввода в эксплуатацию на постоянной основе будет трудоустроено свыше 2,5 тыс. человек. При этом китайская компания планирует нанимать не менее 90% сотрудников из числа местного населения.

Реализация проекта рассчитана на два этапа: с 2025 по 2029 годы. Ввод комбината в эксплуатацию запланирован на 2027 год, после чего в течение двух лет будут проводиться работы по расширению производственных мощностей. Общий объем инвестиций составляет $756 млн. Новое предприятие обеспечит переработку железной руды с применением современных водородных технологий и выпуск до 3 млн тонн продукции в год.

Это будет первый в стране металлургический комплекс с использованием шахтной печи на основе водорода, что соответствует задачам «зеленой» трансформации отрасли.

Заместитель председателя правления Fujian Hengwang Investment Co., Ltd Ли Чжундун отметил, что после выхода комбината на проектную мощность, его продукция позволит закрыть дефицит стали на внутреннем рынке Казахстана и одновременно выйти на экспорт в Центральную Азию, Украину и Европу.

«После завершения строительства, наша продукция сможет восполнить существующий дефицит стали на рынке Казахстана. При этом, удовлетворяя внутренний спрос, мы также сможем экспортировать продукцию в соседние страны, тем самым внося вклад в развитие экономики и экспортного потенциала Казахстана. После запуска проекта, мы уверены, он сможет стимулировать развитие не только самого рынка, но и сопутствующих отраслей – логистики, освоения месторождений, а в более широком смысле – даже туризма и ресторанного бизнеса», - подчеркнул он.

Кроме того, реализация проекта положительно отразится на социально-экономическом развитии региона. В рамках взятых обязательств Fujian Hengwang построит жилые комплексы в городе Шу, а также будет на постоянной основе поддерживать социальные инициативы, включая озеленение территорий, строительство детских садов и городских парков.

Fujian Hengwang Investment Co., Ltd. сегодня является крупнейшим мировым лидером в промышленном производстве, который управляет тремя металлургическими предприятиями в КНР и контролирует суммарный объем производства до 23 млн тонн стали в год. Общий объем инвестиции в проекты превышает $6 млрд. В Казахстане зарегистрирована дочерняя структура – ТОО «Yonggang Central Asia Iron and Steel», получившая статус участника СЭЗ.

Напомним, Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе поездки в Жамбылскую область в апреле текущего года ознакомился с реализацией новых масштабных инвестиционных проектов на территории СЭЗ Jibek Joly.