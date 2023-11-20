Как изменились цены на ж/д билеты в Казахстане за год

Транспорт
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Анализ изменения цен на услуги пассажирского железнодорожного транспорта предоставили эксперты Energyprom.kz, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В октябре текущего года цены на услуги пассажирского железнодорожного транспорта в РК выросли на 7,9% за год. Проезд в пригородном поезде подорожал на 8,8%, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения – на 8,6%, в купейном вагоне – на 8,9%.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Мангистауской области – сразу плюс 35,5%. В тройке антилидеров также оказались Алматы (плюс 22%) и Северо-Казахстанская область (плюс 20,2%), говорится в сообщении.

Наименьшее удорожание было зафиксировано в Абайской области – всего плюс 0,5%. Еще в шести регионах услуги подешевели, самыми удачливыми оказались жители Жетысуской области (минус 10,4%).

За январь-октябрь 2023 года железнодорожным транспортом также перевезли 16,6 млн пассажиров – на 2,2% больше, чем годом ранее. При этом пассажирооборот составил 13,6 млрд пкм – на 1,5% меньше, чем за январь-октябрь 2022 года.

Чаще всего услугами поездов пользовались жители столицы: 4,6 млн человек, плюс 17,3% за год. Следом идут Актюбинская и Кызылординская области. Меньше всего пассажиров перевезли в Алматинской области.

#цены #статистика #железная дорога #пассажиры #билеты

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