Как изменится масочный режим в Казахстане

Соответствующее постановление подписал главный государственный санврач Айжан Есмагамбетова.

«В связи с завершением эпидемического сезона гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в РК, в соответствии с пунктом 3 статьи 104 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», постановляю: Отменить постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 8 февраля 2024 года No 2 «Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем», – говорится в документе.