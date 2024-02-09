В трех мегаполисах Казахстана обновили требования по ношению масок
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Медицинские маски будут обязательны в медучреждениях для персонала и посетителей
Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова одобрила усиление мер по предупреждению инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, передает Kazpravda.kz
Согласно принятому постановлению, для ограничения вирусных инфекционных заболеваний, таких как корь, COVID-19, грипп среди населения, вводится использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков.
Эти меры распространяются на Астану, Алматы и Шымкент.
Жителям трех городов также рекомендовано использовать маски в местах массового скопления населения.
Документ вступил в силу 8 февраля.