С военнослужащим Нацгвардии МВД РК ефрейтором Денисом Яковлевым мы лично не знакомы, интервью записывали удаленно, но не зря говорят, что хорошего человека можно определить по голосу и манере общения. Информация, которой, к слову, об уроженце Костанайской области предос­таточно в социальных сетях и других открытых источниках, позволила мне сложить общее представление о молодом человеке: сдержанный, талант­ливый, смелый. Он знает казахский язык, дружит с домброй, имеет отличные вокальные данные, а его уровню патрио­тизма может позавидовать любой… Однако обо всем по порядку.

33-летний русский парень родом из села Аманкарагай, что неподалеку от Костаная. Учился он неплохо, но большой интерес всегда вызывал казахский язык. Любовь к нему и позволила молодому человеку, как говорят, заложить основу. Понимать и свободно говорить на государственном языке он смог пос­ле срочной службы в армии. К слову, в рядах Нацгвардии молодой человек остался сразу после исполнения граж­данского долга.

– Любовь к казахскому проявилась еще в детстве, когда начал исполнять песни на языке Абая. Благодаря народным и классическим композициям стараюсь постоянно обогащать словарный запас. Одно время даже взял за правило: выученные новые слова использовать в повседневных беседах. Методом проб и ошибок выработал свою практику. Помогает ли мне знание языка в жизни? Безусловно. И здесь я говорю не только о больших возможностях при общении, но и об элементарном личностном росте. Приятно, когда к нам, представителям славянской национальности, знающим казахский, относятся с особой теплотой и добротой. В такие моменты понимаешь, насколько нашим друзьям, коллегам-­казахам приятно слышать звучание родного языка из уст русского товарища, – признается Денис Яковлев, добавляя, что нет предела совершенству и ему еще есть куда расти – молодой человек мечтает освоить литературный казахский язык и попасть на большую сцену.

Примечательно, что, наряду с лингвис­тическими способностями, вокальные данные всегда были отличительной чертой парня, и еще с юных лет ему пророчили большую сцену, а уже ближе к выбору будущей профессии многие советовали пойти по музыкальной стезе. По стечению обстоятельств он выбрал специальность железнодорожника, а в свободное от учебы время работал охран­ником. Но от судьбы, как говорят, не убежишь. Еще в годы срочной службы в рядах воинской части 3660 Национальной гвардии МВД РК, он положил глаз на Ансамбль песни и танца. Это было в 2012–2013 годах. Правда, попасть в него оказалось делом нелегким. Но целеус­тремленность, выдержка, приравненная к настойчивости, – вот что позволило вчерашнему новобранцу стать частью творческого коллектива.

Весомую поддержку начинающему таланту в свое время оказал начальник Ансамбля Рахметжан Махмудович ­Шамуратов. С особой благодарностью Денис вспоминает и своего друга Асхата Таушева, который познакомил товарища с нотной грамотой (новобранец хоть и умел красиво петь, однако соответствую­щего образования не имел), но самое главное – приобщил его к музыкальному искусству. Часами напролет, до глубокой ночи друзья корпели над основами классической и современной академической музыки. А итогом таких занятий стало бесценное понимание того, что регулярное выполнение одних и тех же схем, навыков, упражнений (называйте, как пожелаете нужным) творит невероятное, приводя к намеченным целям.

– В 2019 году, когда принимал участие в международном вокальном проекте «Топжарған», организаторы спросили у меня о том, смогу ли сыграть на дом­бре. Без заминки ответил, что научусь. Записал на видео, как друзья играют на этом инструменте. Так и освоил, – вспоминает военнослужащий.

Вот уже шесть лет ефрейтор не расстается с двуструнным инструментом. Под его мелодичные звуки вокалист исполнил множество композиций, в том числе народную песню «Екі жирен». С каждым новым исполнением он оттачивает не только вокально-инструментальное мастерство, но и совершенствует уровень владения казахским.

Несмотря на скромность, Дениса уже знают не просто как талантливого исполнителя, но и смелого парня: несколько лет назад он вытащил из реки мужчину и передал в руки врачам скорой помощи. За этот поступок он был удостоен медали «Жауынгерлік ерлігі үшін». То утро военнослужащий помнит хорошо: вышел на пробежку вдоль набережной и случайно увидел в тонущего человека, не раздумывая бросился в воду. Как это обычно бывает, ничего героического в этом ефрейтор не увидел, подчеркивая, что, возможно, абсолютно каждый на его месте поступил бы подобным образом.

…В день нашей записи интервью ­Денис Яковлев сообщил хорошую новость: на турнире CONTINENTAL Jiu Jitsu Championship он занял первое место. Обладатель синего пояса планирует со временем завоевать черный. Благо, для этого у него есть все предпосылки.

– У меня нет стремления кому-то что-то доказать, я доказываю себе, что могу стать еще лучше и еще сильней с каждым днем! – признается он.

Денис Яковлев – счастливый отец троих детей. Старшая дочь, Александра,­ также занимается джиу-джитсу и на прошедшем турнире, как и папа, завоевала золотую медаль. Вторая дочь – Аглая показывает превосходные результаты в художественной гимнастике. Третий ребенок – Ратмир – пока ходит в детский сад, но родители уже задумываются над тем, чтобы отдать сына в спорт.

– Все наши семейные успехи и достижения не были бы возможными без моего надежного тыла – супруги ­Виолетты. С ней мы познакомились еще в годы учебы в колледже. Тогда она училась на первом курсе, я – на втором. В этом году исполнилось 16 лет, как мы с ней знакомы, и 11 лет семейной жизни. Очень признателен Виолетте за ее любовь и заботу! – отметил счастливый семьянин.