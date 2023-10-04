Как накопить на квартиру подметая улицы?

Общество
233
Юлия Магер

Меры, нацеленные на повышение доходов граждан, не будут иметь должного эффекта, пока финансовая грамотность людей остается на низком уровне.

Сегодня этот аспект имеет настолько большое значение, что о необходимости повышения финансовой грамотности казахстанцев Президент Касым-Жомарт Токаев отдельно высказался в недавнем Послании. Глава государства также отметил: в стране есть хороший опыт подобной работы – проект «Қарызсыз қоғам», реализуемый партией «Amanat», который за короткое время показал эффективность и востребованность.

Финансовая грамотность – один из навыков, который, казалось бы, как и критическое мышление, должен по умолчанию быть у каждого экономически активного гражданина. Человек, своим трудом зарабатывающий деньги, должен бы знать им цену, уметь ими распоряжаться (разум­но вести бюджет, сохранять и приумножать), ответственно относиться к финансовым обязательствам, не лезть в ненужные кредиты, избегать сомнительных «инвестиционных» авантюр.

Однако, как показывает прак­тика, с рациональностью в финансовых вопросах в обществе есть проблемы. Стоит вспомнить, что, несмотря на обилие громких дел с финансовыми пирамидами, люди продолжают нести деньги мошенникам миллиардами. При этом накоплениями располагает менее четверти экономически активного населения. По данным Нацбанка РК, около 8 млн граждан имеют кредиты (часто больше одного). У полутора миллионов человек просрочки по займам составляют более 90 дней.

Несмотря на то что с экономической точки зрения закредитованность казахстанцев не имеет критического масштаба (по данным Нацбанка, значение коэффициента долговой нагрузки в мае этого года было даже ниже норматива), нельзя забывать о социальном аспекте. За усредненной статистикой стоят реальные проблемы конкретных людей, которые зачастую просто не понимают, как справляться с ситуацией, и все больше увязают в «долговой яме». Причем попадают они в нее зачастую не из-за каких-то непредвиденных проб­лем и безвыходных ситуаций, а просто потому, что не умеют распоряжаться деньгами и жить по средствам.

То есть в результате отсутствия базовой финансовой грамотности.

Именно этот социальный аспект проблемы и стал основой для запуска партией «Amanat» проекта по повышению финансовой грамотности «Қарызсыз қоғам». Президент Касым-Жомарт Токаев поручил масштабировать проект на всю страну.

– Идея повышения уровня финансовой грамотности казахстанцев вынашивалась в партии давно, – подчеркивает руководитель проектного офиса «Қарызсыз қоғам» Акмарал Бекмурзаева. – «Қарызсыз қоғам» стартовал 2 мая 2023 года в пилотном режиме в восьми регионах страны – Актюбинской, Алматинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Атырауской и Мангистауской областях. За полгода участниками проекта стали уже более 41 тысячи человек, и обучение в его рамках все еще продолжается.

Определяя географию проекта, партийцы анализировали социально-экономическую картину в регионах, дабы пойти именно туда, где он сможет принести максимальную пользу, делали особый акцент на сельской местности. Как отмечает Акмарал Бекмурзаева, идея была такова: научить людей управлять деньгами так, чтобы они улучшали свое материальное положение, а не работали всю жизнь на погашение кредитов.

– У нас в обществе хорошо сформировалась культура потребления, но нет культуры сбережения и приумножения, – отмечает Акмарал Бекмурзаева. – Если смотреть в разрезе участников проекта, то абсолютное большинство кредитных историй, с которыми мы столкнулись, связано с потребительскими займами. То есть это буквально пресловутый «кредит на айфон». Мало кто берет деньги на открытие бизнеса, мало кто инвестирует, мало кто создает финансовую подушку безопас­ности. Люди просто в широком смысле «проеда­ют» деньги. Ведь, по сути, что такое кредит? Это взять у себя самого в долг. Еще и возвращать придется больше, чем взял. Поэтому финансовая грамотность – очень актуальный вопрос. Мы получаем огромное количество благодарных отзывов от людей. Значительная их часть признается: будь у них те знания, что мы даем, раньше, они бы в своей жизни очень многое сделали по-другому.

Проект показал, что действительно очень многие люди вообще не задумываются о том, как и на что они тратят свои деньги.

Первый этап программы обу­чения – задание участнику проекта расписать свои доходы и расходы. И часто уже это становится для людей шоком: они осознают, сколько денег тратят не думая, на то, в чем нет объективной необходимости. Часть трат граждане даже не могут вспомнить.

Любопытно, что так поступают даже в семьях с минимальными доходами, где, казалось бы, должны считать каждый тенге: хотя бы тысяча ежедневно уходит «в никуда». Понятно, маленькие приятности время от времени нужны всем, но пачка семечек (чипсов, сухариков, etc.) и литр сладкой газировки ежедневно – это плохо во всех смыслах. И для здоровья, и для кошелька.

Тренеры проекта помогают людям понять деструктивность таких трат и научиться рационально вести семейный бюджет, ставить финансовые цели – ими могут быть как покупка того же айфона, так и более серьезные вещи – квартира, плата за обучение, свадебный той. Если планировать и не жить по принципу «подумаю об этом завтра», то многие из этих целей достижимы даже при скромных доходах.

– К нам на проект пришла женщина – просила помочь с покупкой жилья, боялась, что ее могут обмануть, не хотела рисковать деньгами. Это не совсем наш профиль, но то, как она накопила на покупку квартиры, – великолепный пример того, чего можно достичь, имея финансовую дисциплину, ответственность и умение распоряжаться деньгами. Женщина получала работу через центр занятости – убирала улицы. Зарплата скромная. Но у нее была цель: хотела отправить ребенка учиться в Алматы и чтобы у него было там жилье. Копила. Откладывала на депозит все свободные деньги и накопила 15 миллионов тенге! Сейчас ее ребенок еще школу не окончил, а квартиру ему она уже покупает. Наши специалисты, конечно, ее вопросом занялись, – поделилась историей Акмарал Бекмурзаева.

Развивать культуру разумных накоплений – тоже одна из целей обучения. Ведь на многое из того, на что люди берут потребительские кредиты, реально можно накопить. Да и в целом финансовая подушка безопасности еще никому не мешала. Люди после обучения начинают это понимать. По словам руководителя проектного офиса, участники «Қарызсыз қоғам» уже открыли около 3 тыс. депозитов и начинают задумываться над тем, как приумножить свои накопления.

– Есть определенный процент людей, которые после обучения приходят к нам и просят помочь составить бизнес-план, подготовить документы для участия в госпрограммах по поддержке бизнеса, – отмечает Акмарал Бекмурзаева.

Кредиты, в принципе, демонизировать тоже не стоит – это финансовый инструмент, которым просто нужно уметь пользоваться. И этому также учат на курсах «Қарызсыз қоғам». Причем зачастую тоже с нуля.

– Первое, на чем делаем акцент, – учим людей читать кредитный договор, понимать, на что они подписываются, когда берут кредит. Объясняем, чем отличается номинальная процентная ставка от эффективной. Что такое рассрочка, как работают потребительские займы, микрофинансовые организации... У нас 68% людей приходят на обучение и не знают суммы переплаты по кредиту. Когда спрашиваем, сколько человек должен вернуть банку, ответы часто из серии: «Ну, я брал 200 тысяч, 200 тысяч и верну, наверное». Конечно, нет! Возвращать надо будет с процентами банка, а заемщик даже не знает, каков этот процент. Массовая проблема, которую мы наблюдаем, – порядка 80% участников вообще не знают условий кредитного договора, потому что просто его не читают. Ставят подпись и идут за деньгами. Как будут возвращать – как правило, тоже сразу не думают, – рассказывает Акмарал Бекмурзаева.

Кредитные истории, с которыми сталкиваются тренеры и юристы, работающие на проекте «Қарызсыз қоғам», наглядно показывают глубину проблемы с социальной точки зрения. Так, по информации руководителя проектного офиса, 28% участников – это молодежь от 18 до 23 лет, которая уже увязла в кредитах. Около 10% – пенсионеры, они зачастую берут неподъемные для их доходов займы чтобы закрывать долги своих детей, внуков. Есть ошеломляющий кейс: женщина взяла онлайн 26 (!) кредитов и осознала, что на ней висят финансовые обязательства, только тогда, когда ей начали звонить из банков и напоминать о платежах.

Здесь, кстати, очень ярко проявился диссонанс между уровнем развития финтеха в стране и уровнем финансовой грамотнос­ти казахстанцев, который значительно отстает. Взять кредит сегодня можно не вставая с дивана, и это в определенном смыс­ле влияет на то, что люди (тем более если у них нет привычки читать договоры и все то, что прописано «мелким шрифтом») воспринимают такие займы как «легкие деньги». Которые потом очень тяжело приходится возвращать.

– Наш партнер по проекту – «Халык банк», и могу сказать, что банковский сектор очень хорошо понимает важность той работы, которую мы делаем. Банкам на самом деле тоже нужны финансово грамотные и ответственные клиенты. Им не нужны проблемные кредиты, заемщики, которые не платят, – обращает внимание Акмарал Бекмурзаева.

Проект «Қарызсыз қоғам» предусматривает не только обу­чение, но и помощь людям, которые не могут сами справиться с долгами. Разумеется, закрывать кредиты за должников никто не будет. Но юристы помогают оформить документы на реструктуризацию кредитного займа, составить карту выхода из долгов, снять аресты со счетов, совместно с должниками работают с частными судебными исполнителями, коллекторскими организациями. В особо сложных случаях помогают запустить процедуру банкротства физических лиц.

Это очень важный социальный аспект проекта, ведь сталкиваясь с финансовыми проблемами, многие люди теряются и не понимают, что им делать, куда обратиться. Бремя долгов может сломать жизнь.

Примечательно, что, помимо финансистов и юристов, в реализацию проекта точечно вовлекаются также психологи, ведь часто проблема заключается не только в том, что человек чего-то не знает о финансах, а в том, что ментально не готов к финансовой ответственности.

Поэтому поручение Президента о масштабировании проекта в партии «Amanat» восприняли с воодушевлением: при усилении поддержки Правительства, госор­ганов на центральном и местном уровнях можно будет вывести эту работу на системную основу.

Ведь масштабировать прог­раммы по обучению финансовой грамотности, как считают реализаторы проекта, нужно не только в географическом смыс­ле – необходимо расширять аудиторию. А именно: идти в школы и вузы, чтобы прививать навыки ведения личного бюджета, управления деньгами и финансовой ответственности с раннего возраста.

– Сейчас отрабатываем вопрос интеграции в образовательные программы учебных заведений курсов финансовой грамотности с двумя ведомствами – Минис­терством просвещения и Министерством науки и высшего образования. Первостепенная задача – разработка учебных пособий, материалов и обучение педагогов, которые будут преподавать данную дисцип­лину. И здесь мы, инициаторы проекта, настаиваем на том, что обучение школьников и студентов не должно осуществляться академически. Никому от скучных лекций пользы не будет. Это жизненно необходимый навык, и подход должен быть соответствующий – практикоориентированный. У нас на нашем проекте такой подход, чтобы не коучи и тренеры говорили человеку: «Ты неправильно тратишь деньги», а чтобы, слушая тренинг, человек сам понимал, что, оказывается, он неправильно распоряжается своими финансами, – подчеркивает Акмарал Бекмурзаева.

Работа уже идет. В партии нацелены на то, чтобы внедрить обучение финграмотности в учебные программы уже в 2024 году.

Помимо конкретной пользы, которую проект приносит прос­тым казахстанцам, «Қарызсыз қоғам» – это еще отличная возможность собрать нужную информацию, которая может быть полезна госорганам, законотворцам. По ходу реализации проекта специалисты партии готовят рекомендации для госструктур. В частности, по тому, как можно улучшить работу частных судебных исполнителей, какие недоработки есть в новом законе о банкротстве физических лиц. Причем эти рекомендации собраны в «полевых» условиях, на реальных кейсах применения существующих норм и регламентов.

Что касается следующих этапов проекта, то будет пересмат­риваться программа обучения. Если в рамках пилота в основном даются базовые знания по финансовой грамотности, то в дальнейшем есть планы сделать программу обучения более «продвинутой» – включить в нее такие вопросы, как инвестирование, работа фондовых рынков, ценные бумаги, как зарабатывать на акциях и облигациях, что такое IPO и так далее. И этими ценнейшими по нынешним временам знаниями коучи и тренеры с огромным опытом делятся абсолютно бесплатно.

Более того, у проекта нет никакого «ценза» для участников – присоединиться к нему может любой желающий. Нужно просто «заявить о намерениях» в ближайший филиал «Amanat» и ждать, когда начнется обучение.

– Сколько бы люди ни зарабатывали, если нет привычки считать деньги, то их никогда не будет достаточно. Если завт­ра все зарплаты поднимут вдвое-втрое, люди все равно будут влезать в долги. Любые меры по повышению доходов населения будут бесполезны, пока не поменяется мышление и пока граждане не наработают необходимые навыки финансовой грамотности. Наша цель – помочь в этом. При этом надо понимать, что мы не закрываем кредиты. Мы не будем всю жизнь сопровождать каждого участника. Мы даем реально полезные и применимые на практике знания и рассчитываем на ответственность граждан, – подчеркивает Акмарал Бекмурзаева.

#доход #Финансовая грамотность #Расход

Популярное

Все
Не убивайте детство
На кортах Астаны и Пекина
И снова «золото»
Алло, вас не слышно!
Почему пишут ОРВИ вместо ожога
Поликлиники и больницы занимались приписками
С надеждой встать на ноги
Принят первый груз
Зерно с полей подсушат до кондиций
Артиллеристы – профи в своем деле
Как утолить кадровый голод?
Быть ли Шымкенту зеленым?
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Нарушение и наказание
Будущее нации в руках матери
Ветеран всегда в строю
«Келешек»: помощь детям
Любовь к труду – традиция семейная
Рокировки местного значения
Полет сильфид на сцене Astana Opera
Все для счастливых пенсионеров
Почему бизнес против повышения ставки НДС?
Не быть цыпленку табака?..
Закон и права знать обязаны
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Иметь или не иметь?
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG
Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Независимое и справедливое правосудие
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
Два человека погибли при крушении самолета в Карагандинской области
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура
Токаев ответил на вопросы немецких журналистов об отношениях с Россией и конфликте вокруг Украины
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области

Читайте также

Экибастуз: отопление по графику
Как утолить кадровый голод?
Почему пишут ОРВИ вместо ожога
Поликлиники и больницы занимались приписками

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]