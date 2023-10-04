Как накопить на квартиру подметая улицы?

Сегодня этот аспект имеет настолько большое значение, что о необходимости повышения финансовой грамотности казахстанцев Президент Касым-Жомарт Токаев отдельно высказался в недавнем Послании. Глава государства также отметил: в стране есть хороший опыт подобной работы – проект «Қарызсыз қоғам», реализуемый партией «Amanat», который за короткое время показал эффективность и востребованность.

Финансовая грамотность – один из навыков, который, казалось бы, как и критическое мышление, должен по умолчанию быть у каждого экономически активного гражданина. Человек, своим трудом зарабатывающий деньги, должен бы знать им цену, уметь ими распоряжаться (разум­но вести бюджет, сохранять и приумножать), ответственно относиться к финансовым обязательствам, не лезть в ненужные кредиты, избегать сомнительных «инвестиционных» авантюр.

Однако, как показывает прак­тика, с рациональностью в финансовых вопросах в обществе есть проблемы. Стоит вспомнить, что, несмотря на обилие громких дел с финансовыми пирамидами, люди продолжают нести деньги мошенникам миллиардами. При этом накоплениями располагает менее четверти экономически активного населения. По данным Нацбанка РК, около 8 млн граждан имеют кредиты (часто больше одного). У полутора миллионов человек просрочки по займам составляют более 90 дней.

Несмотря на то что с экономической точки зрения закредитованность казахстанцев не имеет критического масштаба (по данным Нацбанка, значение коэффициента долговой нагрузки в мае этого года было даже ниже норматива), нельзя забывать о социальном аспекте. За усредненной статистикой стоят реальные проблемы конкретных людей, которые зачастую просто не понимают, как справляться с ситуацией, и все больше увязают в «долговой яме». Причем попадают они в нее зачастую не из-за каких-то непредвиденных проб­лем и безвыходных ситуаций, а просто потому, что не умеют распоряжаться деньгами и жить по средствам.

То есть в результате отсутствия базовой финансовой грамотности.

Именно этот социальный аспект проблемы и стал основой для запуска партией «Amanat» проекта по повышению финансовой грамотности «Қарызсыз қоғам». Президент Касым-Жомарт Токаев поручил масштабировать проект на всю страну.

– Идея повышения уровня финансовой грамотности казахстанцев вынашивалась в партии давно, – подчеркивает руководитель проектного офиса «Қарызсыз қоғам» Акмарал Бекмурзаева. – «Қарызсыз қоғам» стартовал 2 мая 2023 года в пилотном режиме в восьми регионах страны – Актюбинской, Алматинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Атырауской и Мангистауской областях. За полгода участниками проекта стали уже более 41 тысячи человек, и обучение в его рамках все еще продолжается.

Определяя географию проекта, партийцы анализировали социально-экономическую картину в регионах, дабы пойти именно туда, где он сможет принести максимальную пользу, делали особый акцент на сельской местности. Как отмечает Акмарал Бекмурзаева, идея была такова: научить людей управлять деньгами так, чтобы они улучшали свое материальное положение, а не работали всю жизнь на погашение кредитов.

– У нас в обществе хорошо сформировалась культура потребления, но нет культуры сбережения и приумножения, – отмечает Акмарал Бекмурзаева. – Если смотреть в разрезе участников проекта, то абсолютное большинство кредитных историй, с которыми мы столкнулись, связано с потребительскими займами. То есть это буквально пресловутый «кредит на айфон». Мало кто берет деньги на открытие бизнеса, мало кто инвестирует, мало кто создает финансовую подушку безопас­ности. Люди просто в широком смысле «проеда­ют» деньги. Ведь, по сути, что такое кредит? Это взять у себя самого в долг. Еще и возвращать придется больше, чем взял. Поэтому финансовая грамотность – очень актуальный вопрос. Мы получаем огромное количество благодарных отзывов от людей. Значительная их часть признается: будь у них те знания, что мы даем, раньше, они бы в своей жизни очень многое сделали по-другому.

Проект показал, что действительно очень многие люди вообще не задумываются о том, как и на что они тратят свои деньги.

Первый этап программы обу­чения – задание участнику проекта расписать свои доходы и расходы. И часто уже это становится для людей шоком: они осознают, сколько денег тратят не думая, на то, в чем нет объективной необходимости. Часть трат граждане даже не могут вспомнить.

Любопытно, что так поступают даже в семьях с минимальными доходами, где, казалось бы, должны считать каждый тенге: хотя бы тысяча ежедневно уходит «в никуда». Понятно, маленькие приятности время от времени нужны всем, но пачка семечек (чипсов, сухариков, etc.) и литр сладкой газировки ежедневно – это плохо во всех смыслах. И для здоровья, и для кошелька.

Тренеры проекта помогают людям понять деструктивность таких трат и научиться рационально вести семейный бюджет, ставить финансовые цели – ими могут быть как покупка того же айфона, так и более серьезные вещи – квартира, плата за обучение, свадебный той. Если планировать и не жить по принципу «подумаю об этом завтра», то многие из этих целей достижимы даже при скромных доходах.

– К нам на проект пришла женщина – просила помочь с покупкой жилья, боялась, что ее могут обмануть, не хотела рисковать деньгами. Это не совсем наш профиль, но то, как она накопила на покупку квартиры, – великолепный пример того, чего можно достичь, имея финансовую дисциплину, ответственность и умение распоряжаться деньгами. Женщина получала работу через центр занятости – убирала улицы. Зарплата скромная. Но у нее была цель: хотела отправить ребенка учиться в Алматы и чтобы у него было там жилье. Копила. Откладывала на депозит все свободные деньги и накопила 15 миллионов тенге! Сейчас ее ребенок еще школу не окончил, а квартиру ему она уже покупает. Наши специалисты, конечно, ее вопросом занялись, – поделилась историей Акмарал Бекмурзаева.

Развивать культуру разумных накоплений – тоже одна из целей обучения. Ведь на многое из того, на что люди берут потребительские кредиты, реально можно накопить. Да и в целом финансовая подушка безопасности еще никому не мешала. Люди после обучения начинают это понимать. По словам руководителя проектного офиса, участники «Қарызсыз қоғам» уже открыли около 3 тыс. депозитов и начинают задумываться над тем, как приумножить свои накопления.

– Есть определенный процент людей, которые после обучения приходят к нам и просят помочь составить бизнес-план, подготовить документы для участия в госпрограммах по поддержке бизнеса, – отмечает Акмарал Бекмурзаева.

Кредиты, в принципе, демонизировать тоже не стоит – это финансовый инструмент, которым просто нужно уметь пользоваться. И этому также учат на курсах «Қарызсыз қоғам». Причем зачастую тоже с нуля.

– Первое, на чем делаем акцент, – учим людей читать кредитный договор, понимать, на что они подписываются, когда берут кредит. Объясняем, чем отличается номинальная процентная ставка от эффективной. Что такое рассрочка, как работают потребительские займы, микрофинансовые организации... У нас 68% людей приходят на обучение и не знают суммы переплаты по кредиту. Когда спрашиваем, сколько человек должен вернуть банку, ответы часто из серии: «Ну, я брал 200 тысяч, 200 тысяч и верну, наверное». Конечно, нет! Возвращать надо будет с процентами банка, а заемщик даже не знает, каков этот процент. Массовая проблема, которую мы наблюдаем, – порядка 80% участников вообще не знают условий кредитного договора, потому что просто его не читают. Ставят подпись и идут за деньгами. Как будут возвращать – как правило, тоже сразу не думают, – рассказывает Акмарал Бекмурзаева.

Кредитные истории, с которыми сталкиваются тренеры и юристы, работающие на проекте «Қарызсыз қоғам», наглядно показывают глубину проблемы с социальной точки зрения. Так, по информации руководителя проектного офиса, 28% участников – это молодежь от 18 до 23 лет, которая уже увязла в кредитах. Около 10% – пенсионеры, они зачастую берут неподъемные для их доходов займы чтобы закрывать долги своих детей, внуков. Есть ошеломляющий кейс: женщина взяла онлайн 26 (!) кредитов и осознала, что на ней висят финансовые обязательства, только тогда, когда ей начали звонить из банков и напоминать о платежах.

Здесь, кстати, очень ярко проявился диссонанс между уровнем развития финтеха в стране и уровнем финансовой грамотнос­ти казахстанцев, который значительно отстает. Взять кредит сегодня можно не вставая с дивана, и это в определенном смыс­ле влияет на то, что люди (тем более если у них нет привычки читать договоры и все то, что прописано «мелким шрифтом») воспринимают такие займы как «легкие деньги». Которые потом очень тяжело приходится возвращать.

– Наш партнер по проекту – «Халык банк», и могу сказать, что банковский сектор очень хорошо понимает важность той работы, которую мы делаем. Банкам на самом деле тоже нужны финансово грамотные и ответственные клиенты. Им не нужны проблемные кредиты, заемщики, которые не платят, – обращает внимание Акмарал Бекмурзаева.

Проект «Қарызсыз қоғам» предусматривает не только обу­чение, но и помощь людям, которые не могут сами справиться с долгами. Разумеется, закрывать кредиты за должников никто не будет. Но юристы помогают оформить документы на реструктуризацию кредитного займа, составить карту выхода из долгов, снять аресты со счетов, совместно с должниками работают с частными судебными исполнителями, коллекторскими организациями. В особо сложных случаях помогают запустить процедуру банкротства физических лиц.

Это очень важный социальный аспект проекта, ведь сталкиваясь с финансовыми проблемами, многие люди теряются и не понимают, что им делать, куда обратиться. Бремя долгов может сломать жизнь.

Примечательно, что, помимо финансистов и юристов, в реализацию проекта точечно вовлекаются также психологи, ведь часто проблема заключается не только в том, что человек чего-то не знает о финансах, а в том, что ментально не готов к финансовой ответственности.

Поэтому поручение Президента о масштабировании проекта в партии «Amanat» восприняли с воодушевлением: при усилении поддержки Правительства, госор­ганов на центральном и местном уровнях можно будет вывести эту работу на системную основу.

Ведь масштабировать прог­раммы по обучению финансовой грамотности, как считают реализаторы проекта, нужно не только в географическом смыс­ле – необходимо расширять аудиторию. А именно: идти в школы и вузы, чтобы прививать навыки ведения личного бюджета, управления деньгами и финансовой ответственности с раннего возраста.

– Сейчас отрабатываем вопрос интеграции в образовательные программы учебных заведений курсов финансовой грамотности с двумя ведомствами – Минис­терством просвещения и Министерством науки и высшего образования. Первостепенная задача – разработка учебных пособий, материалов и обучение педагогов, которые будут преподавать данную дисцип­лину. И здесь мы, инициаторы проекта, настаиваем на том, что обучение школьников и студентов не должно осуществляться академически. Никому от скучных лекций пользы не будет. Это жизненно необходимый навык, и подход должен быть соответствующий – практикоориентированный. У нас на нашем проекте такой подход, чтобы не коучи и тренеры говорили человеку: «Ты неправильно тратишь деньги», а чтобы, слушая тренинг, человек сам понимал, что, оказывается, он неправильно распоряжается своими финансами, – подчеркивает Акмарал Бекмурзаева.

Работа уже идет. В партии нацелены на то, чтобы внедрить обучение финграмотности в учебные программы уже в 2024 году.

Помимо конкретной пользы, которую проект приносит прос­тым казахстанцам, «Қарызсыз қоғам» – это еще отличная возможность собрать нужную информацию, которая может быть полезна госорганам, законотворцам. По ходу реализации проекта специалисты партии готовят рекомендации для госструктур. В частности, по тому, как можно улучшить работу частных судебных исполнителей, какие недоработки есть в новом законе о банкротстве физических лиц. Причем эти рекомендации собраны в «полевых» условиях, на реальных кейсах применения существующих норм и регламентов.

Что касается следующих этапов проекта, то будет пересмат­риваться программа обучения. Если в рамках пилота в основном даются базовые знания по финансовой грамотности, то в дальнейшем есть планы сделать программу обучения более «продвинутой» – включить в нее такие вопросы, как инвестирование, работа фондовых рынков, ценные бумаги, как зарабатывать на акциях и облигациях, что такое IPO и так далее. И этими ценнейшими по нынешним временам знаниями коучи и тренеры с огромным опытом делятся абсолютно бесплатно.

Более того, у проекта нет никакого «ценза» для участников – присоединиться к нему может любой желающий. Нужно просто «заявить о намерениях» в ближайший филиал «Amanat» и ждать, когда начнется обучение.

– Сколько бы люди ни зарабатывали, если нет привычки считать деньги, то их никогда не будет достаточно. Если завт­ра все зарплаты поднимут вдвое-втрое, люди все равно будут влезать в долги. Любые меры по повышению доходов населения будут бесполезны, пока не поменяется мышление и пока граждане не наработают необходимые навыки финансовой грамотности. Наша цель – помочь в этом. При этом надо понимать, что мы не закрываем кредиты. Мы не будем всю жизнь сопровождать каждого участника. Мы даем реально полезные и применимые на практике знания и рассчитываем на ответственность граждан, – подчеркивает Акмарал Бекмурзаева.