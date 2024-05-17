Коллекторов обяжут предоставлять дополнительные сведения в кредитное бюро

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно документу, разработанному АРРФР, банки и МФО будут предоставлять помимо прочего, информацию в кредитное бюро о дате обращения заемщика с заявлением, результатах рассмотрения заявления заемщика, дате и номере ответа кредиторов, внесенных изменениях в условия договора займа / микрокредита, сведения об основании и дате взыскания по договору, дате последнего платежа, сумме платежа по договору, а также иные сведения по соглашению сторон.

Кроме того, коллекторские агентства должны будут предоставлять данные о кредиторе, лице, уступившем право по договору банковского займа, дату последнего платежа, произведенного по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, сумму платежа, произведенного по договору, а также иные сведения по соглашению сторон.

Напомним, в кредитном бюро финорганизации получают и предоставляют кредитную историю клиентов.