Как отметят День защитника Отечества в Астане

Столица

В Астане праздник традиционно сопровождается насыщенной программой, направленной на популяризацию воинской службы и укрепление патриотических ценностей.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жителей и гостей столицы ждут концерты, показательные выступления и общественные акции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата

Одним из ключевых событий станет плац-концерт, который пройдет 7 мая в 11:00 на площади монумента «Қазақ елі». В программе — выступления военных оркестров, парадных расчетов государственных органов, элементы строевой подготовки и показательные номера церемониальных подразделений.

В мероприятии примут участие представители Службы государственной охраны РК, Министерства обороны, Национальной гвардии МВД, Пограничной службы КНБ и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Праздничные мероприятия продолжатся на бульваре бульвар «Нуржол», где c 15.00 часов состоится торжественный марш Национального военно-патриотического оркестра Вооружённых сил РК.

Культурная программа развернется и на других площадках города. На территории стадиона «Астана Арена» пройдет Open air: с 10:00 начнут работу ярмарки, торговые точки и детские зоны, а в 19:00 состоится вечерний концерт с участием звезд казахстанской эстрады.

В этот день в 18.00 часов Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетовапредставят зрителям спектакль «Тыныштықкүзетшісі».

7 мая в 17:00 в парке «Жетісу» района Есиль и  8 мая около Дворца школьников имени М. Утемисована столичном Арбате состоятся праздничные концерты, организованные совместно с Пограничной службой КНБ РК. В рамках программы пройдет военно-показательное дефиле и концертная программа.

7 мая в 19.00 часов около Дворца школьников имени М. Утемисова на столичном Арбате состоится праздничная программа с участием оркестра и военнослужащих Наиональной гвардии РК.

В том числе, в столице прошли дни открытых дверей в подразделениях полиции и ДЧС. Для молодежи были организованы экскурсии, встречи с ветеранами и военно-патриотические мероприятия, направленные на формирование уважения к службе и укрепление гражданской ответственности. В школах и колледжах города состоялись торжественные церемонии вступления учащихся в ряды движения «Жас Сарбаз», способствующие воспитанию патриотизма и активной гражданской позиции.

День защитника Отечества в Астане станет не только данью уважения военнослужащим и воинским традициям, но и значимым общественным событием, способствующим продвижению ценностей новой Конституции — патриотизма, законности, ответственности и единства народа Казахстана.

#столица #праздник #7 Мая

Популярное

Все
Пилотов дронов готовят в Караганде
В Уральске ветерана поздравили со 105-летием
На всю оставшуюся жизнь
Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу
Мангистау в цвету
Не допустить непоправимого
Работа с NEET-молодежью должна продолжаться
Протяните руку помощи
Ночной забег в древнем городе
Объединяющий страны космос
Новые подходы в обучении
Во главе угла – генетика
Город, соединявший континенты
На потраву нет управы
Больше определенности в отношениях между личностью и государством
Каков уход, таков и плод
Природная основа экономической независимости
Правительство выделило 5,7 млрд тенге на теплоснабжение Талдыкоргана
Восемь новых трансформаторов установили на Канале им. К. Сатпаева
За потоп в аэропорту Алматы наказаны ответственные лица
Вручены государственные награды от имени Президента
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Когда чужие дети становятся своими: история о милосердии в эпоху перемен
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
В Пекине проект Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon» собрал 2 млрд просмотров
Глава Сената встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ
«Один пояс — один путь»: Казахстан и Китай усиливают фитосанитарную безопасность на границе
ИИ, один сплошной ИИ?
22 медали – в копилке страны
Учиться делать правильный выбор
Забег, где важен каждый километр
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

PGL Astana 2026: лучшие команды мира соберутся в столице
Тысячи астанчан приняли участие в масштабном благотворитель…
Около 200 пенсионеров Астаны станцевали ко Дню единства
Пересечение двух столичных улиц закроют на ремонт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]