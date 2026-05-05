Как отметят День защитника Отечества в Астане

В Астане праздник традиционно сопровождается насыщенной программой, направленной на популяризацию воинской службы и укрепление патриотических ценностей.

Жителей и гостей столицы ждут концерты, показательные выступления и общественные акции.

Одним из ключевых событий станет плац-концерт, который пройдет 7 мая в 11:00 на площади монумента «Қазақ елі». В программе — выступления военных оркестров, парадных расчетов государственных органов, элементы строевой подготовки и показательные номера церемониальных подразделений.

В мероприятии примут участие представители Службы государственной охраны РК, Министерства обороны, Национальной гвардии МВД, Пограничной службы КНБ и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Праздничные мероприятия продолжатся на бульваре бульвар «Нуржол», где c 15.00 часов состоится торжественный марш Национального военно-патриотического оркестра Вооружённых сил РК.

Культурная программа развернется и на других площадках города. На территории стадиона «Астана Арена» пройдет Open air: с 10:00 начнут работу ярмарки, торговые точки и детские зоны, а в 19:00 состоится вечерний концерт с участием звезд казахстанской эстрады.

В этот день в 18.00 часов Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетовапредставят зрителям спектакль «Тыныштықкүзетшісі».

7 мая в 17:00 в парке «Жетісу» района Есиль и 8 мая около Дворца школьников имени М. Утемисована столичном Арбате состоятся праздничные концерты, организованные совместно с Пограничной службой КНБ РК. В рамках программы пройдет военно-показательное дефиле и концертная программа.

7 мая в 19.00 часов около Дворца школьников имени М. Утемисова на столичном Арбате состоится праздничная программа с участием оркестра и военнослужащих Наиональной гвардии РК.

В том числе, в столице прошли дни открытых дверей в подразделениях полиции и ДЧС. Для молодежи были организованы экскурсии, встречи с ветеранами и военно-патриотические мероприятия, направленные на формирование уважения к службе и укрепление гражданской ответственности. В школах и колледжах города состоялись торжественные церемонии вступления учащихся в ряды движения «Жас Сарбаз», способствующие воспитанию патриотизма и активной гражданской позиции.

День защитника Отечества в Астане станет не только данью уважения военнослужащим и воинским традициям, но и значимым общественным событием, способствующим продвижению ценностей новой Конституции — патриотизма, законности, ответственности и единства народа Казахстана.