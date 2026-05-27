Детский забег пройдет в Астане

Столица

Количество участников ограничено

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

1 июня в столице в честь Международного дня защиты детей состоится традиционный детский забег Kids Run. Старт соревнований пройдет 1 июня в 09:00 на лыжероллерной трассе Центрального парка Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат 

В забеге могут принять участие мальчики и девочки в возрасте от 6 до 15 лет. Участники будут соревноваться на дистанциях 300, 500 и 1000 метров в зависимости от возрастной категории.

Количество участников ограничено – к соревнованиям будут допущены только 500 детей.

«Одной из наших главных целей является укрепление здоровья детей, привлечение их к спорту и популяризация здорового образа жизни. Забег Kids Run ежегодно вызывает большой интерес среди детей и их родителей. Количество участников ограничено до 500 человек. В связи с этим призываем родителей и участников своевременно пройти предварительную онлайн-регистрацию. Участие в забеге бесплатное», – отметила пресс-секретарь городского управления спорта Мадина Айткалиева.

Онлайн-регистрация на забег Kids Run пройдет с 29 по 31 мая на сайте.

Всем участникам будут вручены финишные медали.

Забег Kids Run, приуроченный ко Дню защиты детей, пройдет при поддержке акимата города Астаны и организован Управлением физической культуры и спорта г. Астаны.

#дети #Астана #акимат #забег

