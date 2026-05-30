Тройняшек зачислили в первый класс в Астане

Столица

 Детей зовут Күнтуған, Айтуған и Нұртуған Бақыт

Фото: акимат Астаны

В Астане с 27 мая стартовала кампания по приему документов в первые классы. В этой связи в столичную школу-лицей №37 имени Сырбая Мауленова документы подали трое детей из одной семьи — тройняшки, которые привлекли внимание и вызвали теплый отклик у общественности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Күнтуған, Айтуған и Нұртуған Бақыт в новом учебном году пойдут в первый класс и будут обучаться на казахском языке. Одновременное поступление в школу сразу троих детей из одной семьи стало особенным и радостным событием как для родителей, так и для учебного заведения.

«Пусть путь наших малышей будет счастливым, а на дороге знаний они достигают высоких вершин. Мы хотим, чтобы они выросли воспитанными, образованными гражданами, любящими свою страну», — говорят родители.

В городском акимате напомнили, что в Астане прием документов в первые классы проводится с 27 мая по 31 августа.



