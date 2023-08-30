Как попасть к узкому специалисту без направления от терапевта

Культура и общество
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Аманжолова Айман
[email protected]

Учитывая многочисленные обращения граждан относительно получения консультаций  узкопрофильных  специалистов, министерством здравоохранения в прошлом году были обновлены  правила оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РК.  

Фото: kazpravda.kz

В соответствующем приказе ведомства  «Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях»,  предусмотрено оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики (участковый врач) в определенных случаях.

Так, пациенту не нужно записываться и получать направление к узкому специалисту у ВОП при неотложных состояниях и травмах, в т.ч. офтальмологических, оториноларингологических и других; при оказании экстренной и плановой стоматологической помощи; при заболеваниях дерматовенерологического профиля.

Прием к акушер-гинекологу и психологу осуществляется напрямую по месту прикрепления.

Исключающим направление случаем является подозрение на заболевания онкологического и гематологического профиля.

Напомним, что  был утвержден маршрут “зеленый коридор”, где пациент с подозрением  на онкологическое заболевание в поликлинике проходит обследование за 18 дней.

При повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая, а также по профилю заболевания динамического наблюдения можно также  без направления попасть к узкому специалисту.

Кроме того, не нужно получать направление для обращения в молодежные центры здоровья и для получения услуг передвижных медицинских комплексов и др.

В итоге к узкому специалисту можно попасть без направлений в следующих  случаях:

- неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;

- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;

- заболевания дерматовенерологического профиля;

- приёмы к акушеру-гинекологу и психологу по месту прикрепления;

- при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;

- по профилю заболевания динамического наблюдения;

- в молодежные центры здоровья;

- при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая.

В рамках своей квалификации ВОП (врач общей практики) должен быть широко ориентирован в основных медицинских специальностях для оказания многопрофильной помощи всей семье независимо от возраста и вида заболевания.

ВОП осуществляет прием и посещение на дому, проведение комплекса профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий.

#поликлиника #врач #прием #ВОП

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