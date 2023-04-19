Как проводят авиаучет сайгаков в Казахстане, показали на видео

В Казахстане стартовал авиаучет сайгаков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).

Фото: Арман Кибатов/АСБК

Учет проводится с вертолетов двумя учетными группами, охватывая все 3 популяции вида в стране – бетпакдалинскую, уральскую и устюртскую, в 5 областях – Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской и Акмолинской.

Общая продолжительность авиаучетов составит 200 часов, поделились в ассоциации.

Авиаучет организован ПО «Охотзоопром». В нем также участвуют сотрудники областных территориальных инспекций Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК и особо охраняемых природных территорий, за научную часть отвечают специалисты АСБК.

17 апреля прошли первые полеты в уральской популяции сайгаков.

А учет бетпакдалинской популяции задерживается из-за плохой погоды в Акмолинской и Карагандинской областях.

Планируется, что результаты будут известны к концу мая. В прошлом году, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане составила 1,3 млн особей.