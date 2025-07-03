Уникальные природные ландшафты, экологически чистые территории и богатое культурное наследие превращают Алматинскую область в магнит для туристов со всего мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматинской области

Фото: акимат Алматинской области

Живописные ущелья и каньоны, бирюзовые озера, заснеженные вершины и густые леса – все это создает колоссальный интерес среди путешественников. Особой популярностью пользуются Шарынский каньон, озера Көлсай, Капшагайское водохранилище, курорты Турген, Ой-Қарағай, Акбулак, санаторная зона Арасан, национальные парки «Іле-Алатау» и «Шарын», а также новая точка притяжения — спортивно-технический комплекс «Автодром Sokol».

Алматинская область стабильно входит в тройку самых посещаемых регионов Казахстана как среди внутренних, так и иностранных туристов.

Маркетинговая поддержка экотуризма стала важным драйвером узнаваемости региона. Управление туризма Алматинской области активно сотрудничает с иностранными блогерами, СМИ и международными организациями. Так, в 2025 году регион посетил известный фотограф Джимми Нельсон, а для тревел-блогера Toataima был организован тур по живописным местам.

В июне в журнале Travel+Leisure вышла статья о природной красоте региона, а в течение года Алматинская область приняла участие в престижных туристических выставках ITB Shanghai (Китай) и IFTM Top Resa (Франция). Также идут промо-кампании в Китае и Южной Корее, активно используется платформа Tripadvisor.

Регион превращается в центр событийного туризма. Уже прошли такие мероприятия, как крупнейший мотопробег в Центральной Азии, Tengri Ultra, Oceanman и Ұлы Дала Жорығы. В августе ожидается масштабный рок-фестиваль, который, по прогнозам, привлечет более 30 000 человек. В Уйгурском районе впервые прошел фестиваль абрикоса — первый шаг к формированию бренда агротуризма.

До 2028 года в регионе планируется реализация крупных инфраструктурных объектов: расширение курорта Ой-Қарағай, строительство стеклянного моста в Черном каньоне, создание аквапарка и гостиничного кластера в Конаеве, реконструкция дамбы на озере Есик, запуск фуникулеров между озерами Көлсай в сотрудничестве со швейцарской компанией Bartholet.

Особое внимание уделяется развитию горного туризма. Формируется Алматинский горный кластер с экокемпингами, маршрутами для автокараванинга и водными локациями. Все это осуществляется с учетом сохранения экологии и природного баланса.

Экотуризм в Алматинской области — это не только экономический потенциал, но и стратегия устойчивого будущего. В 2024 году регион принял более 2 миллионов туристов — в 1,3 раза больше, чем в 2023 году. Благодаря системной работе, регион укрепляет позиции на международной туристической карте, создает новые рабочие места и делает природное богатство доступным, сохраняя его для будущих поколений.