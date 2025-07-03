Как развивается экотуризм в Алматинской области

Туризм
103
Венера Баталова
корреспондент

Уникальные природные ландшафты, экологически чистые территории и богатое культурное наследие превращают Алматинскую область в магнит для туристов со всего мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматинской области

Фото: акимат Алматинской области

Живописные ущелья и каньоны, бирюзовые озера, заснеженные вершины и густые леса – все это создает колоссальный интерес среди путешественников. Особой популярностью пользуются Шарынский каньон, озера Көлсай, Капшагайское водохранилище, курорты Турген, Ой-Қарағай, Акбулак, санаторная зона Арасан, национальные парки «Іле-Алатау» и «Шарын», а также новая точка притяжения — спортивно-технический комплекс «Автодром Sokol».

Алматинская область стабильно входит в тройку самых посещаемых регионов Казахстана как среди внутренних, так и иностранных туристов.

Маркетинговая поддержка экотуризма стала важным драйвером узнаваемости региона. Управление туризма Алматинской области активно сотрудничает с иностранными блогерами, СМИ и международными организациями. Так, в 2025 году регион посетил известный фотограф Джимми Нельсон, а для тревел-блогера Toataima был организован тур по живописным местам.

В июне в журнале Travel+Leisure вышла статья о природной красоте региона, а в течение года Алматинская область приняла участие в престижных туристических выставках ITB Shanghai (Китай) и IFTM Top Resa (Франция). Также идут промо-кампании в Китае и Южной Корее, активно используется платформа Tripadvisor.

Регион превращается в центр событийного туризма. Уже прошли такие мероприятия, как крупнейший мотопробег в Центральной Азии, Tengri Ultra, Oceanman и Ұлы Дала Жорығы. В августе ожидается масштабный рок-фестиваль, который, по прогнозам, привлечет более 30 000 человек. В Уйгурском районе впервые прошел фестиваль абрикоса — первый шаг к формированию бренда агротуризма.

До 2028 года в регионе планируется реализация крупных инфраструктурных объектов: расширение курорта Ой-Қарағай, строительство стеклянного моста в Черном каньоне, создание аквапарка и гостиничного кластера в Конаеве, реконструкция дамбы на озере Есик, запуск фуникулеров между озерами Көлсай в сотрудничестве со швейцарской компанией Bartholet.

Особое внимание уделяется развитию горного туризма. Формируется Алматинский горный кластер с экокемпингами, маршрутами для автокараванинга и водными локациями. Все это осуществляется с учетом сохранения экологии и природного баланса.

Экотуризм в Алматинской области — это не только экономический потенциал, но и стратегия устойчивого будущего. В 2024 году регион принял более 2 миллионов туристов — в 1,3 раза больше, чем в 2023 году. Благодаря системной работе, регион укрепляет позиции на международной туристической карте, создает новые рабочие места и делает природное богатство доступным, сохраняя его для будущих поколений.

#развитие #Алматинская область #экотуризм

Популярное

Все
Форсайт Академии наук
В Караганде осудили женщину, которая отдала своих малышей в приемные семьи
А будет ли музей?
Возможности ИИ усугубляют риски
В Литературно-мемориальном музее Достоевского проходит выставка «Старый Семей»
Боевые задачи в мирных условиях
Молодежь против наркотиков
Спортивный вихрь Qyzyljar 2025
Его благословил сам Кенен Азербаев
Внедряются стандарты Smart City
Дрон летает... под землей
Молодежная дружба в рамках содружества
Создана модель подземной гидросферы
Сократилась задолженность медорганизаций
Какая она – промышленность будущего?
В республике появится сеть региональных травматологических центров
ЕС к 2040 году планирует сократить выбросы CO2 на 90%
Свыше 45 млрд тенге выделено на водоснабжение сел СКО
В АФМ рассказали, за что взяли под стражу бывшего вице-министра труда
Улучшилась криминогенная ситуация
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Когда региональная сила становится мировым аргументом
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
В столице открылась фотовыставка «Моя Астана: от прошлого к будущему»
Fortebank покупает Home Credit Bank
Каждый закон, принятый в Мажилисе, разработан при активном участии фракции AMANAT
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Завод по выпуску хлопьев и круп строят в СКО
Реформу надо завершить
Депутаты утвердили отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год
Определены победители медиа-премии партии AMANAT
Как интернет-мошенники обходят блокировки?
Казахстан возьмет заем у МБРР для «сокращения цифрового неравенства между городом и селом»
Постановление
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Закон Республики Казахстан
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы

Читайте также

Доступ закрыт: туристам запретили подниматься на скалу Жумб…
Известный европейский шоколатье создал десерт «Жұмбақтас»
Территория впечатлений
Почти 12 млрд тенге вложили инвесторы в турпроекты в Катон-…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]