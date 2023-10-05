Изнасилование малолетних сестер в Алматинской области: о состоянии детей сообщила Гиният

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала о состоянии детей, подвергшихся насилию в Алматы и Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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В ходе брифинга журналисты поинтересовались состоянием детей, подвергшихся к насилию, – первоклассника в Алматы и 3-летних сестер-близнецов из Алматинской области.

"Состояние детей средней тяжести. Они находятся под наблюдением наших медицинских работников. При поступлении этих детей медработники определили, что были насильственные действия со стороны взрослых. Дети полностью были обследованы. Своевременно в приемном отделении поставлены в известность правоохранительные органы. В зависимости от полученных травм детям проводились операционные мероприятия. Сегодня угрожающих их жизни моментов нет", – сообщила Ажар Гиният.

Она отметила, что детям оказывают не только медицинскую, но и психологическую помощь. Министр добавила, что информацию, кому и какую операцию проводили, она разглашать не может.

Напомним, в Алматы полиция расследует дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении первоклассника в элитной школе.

А в Алматинской области 3 октября задержали подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки. 40-летнего мужчину водворили в ИВС. Позже полиция установила причастность подозреваемого к изнасилованию сестры девочки.