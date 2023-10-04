Подозреваемого в изнасиловании девочки задержали в Алматинской области

Фото: instagram.com/baurzhan__alenov

В Алматинской области полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании девочки. Об этом сообщил начальник областного департамента полиции Бауыржан Аленов, передает Kazpravda.kz.

По его информации, в полицию обратилась жительница Балхашского района с заявлением о том, что односельчанин совершил сексуальные действия с ее малолетней дочерью.

"Для раскрытия преступления и задержания преступника была создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников областной и районной полиции. По подозрению в совершении преступления оперативными работниками был установлен и задержан 40-летний мужчина. Также арестована и жена подозреваемого 1981 г. р., которая является родной бабушкой пострадавшей", - отметил Аленов.

Ведется досудебное расследование по ч. 4 ст. 120 и ч. 4 ст. 121 УК РК (изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней).

"Расследование дела взято мною на особый контроль", - добавил глава ДП области.